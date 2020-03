KORONAWIRUS. Święcenia pokarmów w Wielką Sobotę nie będzie. Jest zakaz

Obowiązuje nas decyzja arcybiskupa, którą wprowadziła władza państwowa już jakiś czas temu i musimy być temu posłuszni, w duchu przekonania, że to dla naszego wspólnego dobra. W początkowym czasie nie opisywaliśmy ilości osób, które mogą brać udział we mszy czy innym obrzędzie religijnym, ale braliśmy pod uwagę przede wszystkim dobro społeczeństwa - mówi Ksiądz Rafał Kowalski z Kurii Metropolitarnej Wrocławskiej.

Nie będzie zatem święcenia pokarmów w takiej formie, jaką znamy do tej pory: że wierni przychodzą do kościoła.

Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół: takiego błogosławieństwa pokarmów każdy może dokonać sam u siebie w domu. W Niedzielę Wielkanocną przed śniadaniem, ojciec rodziny, ale też każdy na mocy chrztu świętego może dokonać takiego święcenia. Na pewno nie wyobrażam sobie świecenia pod kościołami, pomnikami, krzyżami. Jest to wbrew prawu polskiemu, ale tu przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo i nasze zdrowie - mówi ks. dr Rafał Kowalski z Archidiecezji Wrocławskiej.

Co dokładnie mówi prawo?

W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń może znajdować się nie więcej niż:

- 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny (lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu) – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania,

- 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny (lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy

w przypadku pogrzebu) – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.