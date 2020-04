KORONAWIRUS. Są na kwarantannie, jeżdżą się badać do innych miejscowości. Czy to bezpieczne?

W środę i czwartek (22-23 kwietnia) wymazy będą też pobierane od objętych kwarantanną mieszkańców gmin: Oborniki Śląskie, Prusice, Żmigród, Wisznia Mała i Zawonia. Tutaj jednak nikt nie musi przerywać kwarantanny. Wynajęty przez gminy zespół pobierający wymazy będzie jeździł do domów.

"Przyjęty przez nas sposób przeprowadzania badań jest najbezpieczniejszym z możliwych. Aby nasi mieszkańcy nie opuszczali miejsc, w których odbywają kwarantannę i nie stanowili ewentualnego zagrożenia dla innych, specjalistyczny zespół do poboru próbek przyjedzie bezpośrednio pod wskazanych przez nich adres" - czytamy na stronie obornickiego urzędu.

Co do zasady, osoba na kwarantannie ma siedzieć w domu - mówi nam burmistrz Obornik Arkadiusz Poprawa. - Dlaczego mamy narażać innych na zakażenie? Przecież nikt nie będzie kontrolował tych ludzi, gdzie oni jeszcze pojadą po drodze do punktu poboru wymazów. To bez sensu. Rozważaliśmy taką opcję, ale ostatecznie zdecydowaliśmy, że zrobimy to inaczej. Bezpieczniej. Po prostu, jako samorządy, chcemy wesprzeć niewydolny państwowy system pobierania wymazów - mówi Poprawa.