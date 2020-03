Koronawirus. Runmageddon Wrocław i Survival Race odwołane

Zrobiliśmy wszystko, co potrafiliśmy, żeby nasze tegoroczne eventy odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, ale to się nie uda. Po konsultacjach z Inspektoratem Sanitarnym okazało się, że niezależnie od podjętych środków zapobiegawczych, nie bylibyśmy w stanie zagwarantować Wam wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. Jesteśmy zatem zmuszeni przesunąć imprezy Runmageddonu w Krakowie i we Wrocławiu na drugie półrocze (pracujemy nad aktualizacją kalendarza) - czytamy w oficjalnym komunikacie.