KORONAWIRUS. Przeczytaj, jak wrocławianie ruszyli innym z pomocą

Aż miło patrzeć! Wrocławianie podejmują coraz więcej akcji mających na celu pomoc osobom bardziej narażonym na koronawirusa bądź niemogącym opuszczać domu. Na Facebooku powstają grupy pomocy, mieszkańcy Wrocławia proponują pomoc innym, mieszkańcy się jednoczą.

Chętnie z chłopakiem pomożemy, zrobimy zakupy, wyprowadzimy psa, skoczymy do apteki, wszystko co potrzeba

Taki wpis na facebookowej grupie Widzialna ręka Wrocław to nie wyjątek, wrocławianie proponują pomoc, zakupy, wyprowadzenie psa.

Zaangażowanie jest ogromne, nowe oferty wsparcia pojawiają się co chwilę. - Zarówno ja, jak i mój chłopak pomaganie mamy we krwi. Na studiach prężnie działaliśmy w samorządzie, ja na Uniwersytecie Przyrodniczym, a on na Politechnice. Ja u siebie początkowo zajmowałam się wolontariatem, czyli czystą, bezwarunkową pomocą. Pewnie też dlatego od kilku dni marudziłam chłopakowi, że moglibyśmy komuś pomóc. W końcu jesteśmy w sile wieku i dobrze się czujemy, a zawsze znajdzie się ktoś do pomocy - mówi nam Alicja Zarębska, studentka Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. To autorka powyższego posta.

- Wyszukanie tej grupy w internecie zajęło mi mniej niż 5 minut, łącznie z ogłoszeniem, że jesteśmy chętni by pomóc. Oczywiście, jak to nieraz bywa, chętnych do pomocy jest więcej niż tych potrzebujących. Wydaje mi się, że to dlatego, że starsi ludzie może nie wiedzą o akcji, nie każdy z nich ma konto na Facebooku. Na szczęście widziałam, że niektórzy ogłaszają się za nich, także warto też nagłośnić tę akcję, by dotarła do każdego. Niestety młodzi często zapominają, sąsiedzka pomoc jest nieoceniona.