KORONAWIRUS. Para z Wrocławia od 3 miesięcy jest na kwarantannie. Bo wyniki są niejednoznaczne

Po kilku dniach zaczęła się gorączka i kaszel. Trafił do szpitala przy Koszarowej. Po 12 dniach wypisano go do domowej izolacji. Ale wirus nie odpuszczał. Znowu musiał wrócić do szpitala. Ze szpitala wyszedł 24 marca. Prawie równo miesiąc czekał na dwa wymazy, które wykazały, że jest już zdrowy.

Paweł zaraził się w Wielkiej Brytanii albo w samolocie. Przyleciał do Wrocławia z weekendowego wypadu tego samego dnia, w którym pojawił się u nas „pacjent zero”, czyli pierwszy zdiagnozowany we Wrocławiu 26-latek.

- Trzeba walczyć o każdy wymaz. We wtorek sześć godzin próbowałem się dodzwonić na koronawirusową infolinię – opowiada Paweł. - Odsyłają do przychodni przy szpitalu, ale tam w ogóle nie można się dodzwonić.

Ale nadal musi być na kwarantannie. Bo wirusem zakaziła się Magdalena, jego dziewczyna. U niej wszystko przebiegło łagodnie.

- Miałam stan podgorączkowy i w sumie to tyle. Żadnego kaszlu. Do głowy by mi nie przyszło, że to wirus gdyby nie to, że mój chłopak był zakażony - opowiada. Szybko wszystkie objawy ustąpiły. Ale wtedy zaczęły się problemy z kolejnymi wymazami. Trzy kolejne wyniki były zmienne – jeden ujemny (czyli wirusa nie ma), kolejny dodatki (czyli jest zakażenie) i najnowszy – z 4 maja – znowu ujemny.

W ubiegłym tygodni zaczęli walczyć o kolejny wymaz. Karetka przyjechała w środę nad ranem

- Gdzieś w piątek będziemy wydzwaniać do sanepidu z pytaniem czy są wyniki – opowiada Paweł. Póki co, siedzą już trzeci miesiąc zamknięci na 50 metrach kwadratowych. - Mamy blisko znajomych i rodzinę, to robią nam jakieś zakupy – opowiada Paweł. Jednak to niezręcznie cały czas tak długo prosić o pomoc.