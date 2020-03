KORONAWIRUS. Pacjenci! Wizyty kontrolne odłóżcie na później (ROZMOWA)

I co trzeba zaznaczyć – przychodzą pacjenci, którzy nie zachorowali nagle, którzy nie potrzebują pilnej pomocy. Zjawiają się ludzie na wizyty kontrolne, które mogą się odbyć miesiąc, lub dwa później… - Większość z moich dzisiejszych pacjentów to wizyty kontrolne, nic pilnego tzw. coroczny przegląd, który w związku z obecną sytuacją mógłby się odbyć za 2-3 miesiące. Dla dobra pacjentów apeluję o przemyślenie: czy wizyty kontrolne przy stabilnym stanie zdrowia są konieczne i czy pacjent nie narobi sobie tym większej krzywdy. Poza tym już działa telemedycyna, czyli konsultacje telefoniczne po których - jak zaistnieje konieczność wizyty pacjenta - będzie mu wyznaczony termin.

Pozamykane szkoły, urzędy, restauracje, kina, teatry. Na każdym kroku słyszymy apele: „zostańcie w domu”. Tymczasem poczekalnie w gabinetach lekarskich, różnych specjalizacji, pełne. Pacjenci przychodzą na umówione kilka tygodni wcześniej wizyty, jak gdyby nigdy nic… To nie jest tylko pana obserwacja, ale też wielu pana kolegów-lekarzy. - Zgadza się. W pierwszym dniu obowiązywania apelu „ zostańcie w domu” większość pacjentów nie bierze sobie tego do serca. Ustawiają się w kolejkach, nie zachowując nawet zalecanych odległości pomiędzy sobą.

W większości przychodzą do pana pacjenci z największej grupy ryzyka, 60, 70-letni., którzy powinni unikać skupisk ludzi.

- Tak. Dzisiejsi pacjenci, którzy nie zgodzili się na przełożenie wizyty to 60-70 latkowie czyli najbardziej zagrożeni. Nie dociera do nich, że osobą która może ich zarazić może być lekarz, u którego są na wizycie. Przecież on każdego dnia przyjmuje wielu pacjentów zdrowych i chorych nie koniecznie na choroby, tak jak w moim przypadku, urologiczne. My też możemy zakazać się koronawirusem od pacjentów i „przekazywać go” dalej...