Koronawirus oznacza "koronaferie"? Uczniowie tworzą MEMY

Koronaferie w całej Polsce to odpowiedź na kwarantannę wprowadzoną na czas epidemii koronawirusa w Polsce. Koronawirus w Polsce przyniósł działanie prewencyjne rządu w postaci zamknięcia placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie. Taki stan rzeczy potrwa do 25 marca. Jak piszą uczniowie w mediach społecznościowych, to #koronaferie, sieć natomiast zalewają memy w związku z wolnym spowodowanym przez koronawirusa. Sprawa jednak jest poważna, a minister zdrowia Łukasz Szumowski wyraźnie zaapelował do uczniów: "To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. To czas kwarantanny naszego społeczeństwa".