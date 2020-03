KORONAWIRUS. Oto najnowsze informacje z Dolnego Śląska

TEN MATERIAŁ JEST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO. JEŚLI CHCESZ MIEĆ NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA WE WROCŁAWIU, WRÓĆ DO NAS I ODŚWIEŻ STRONĘ.

Osoby, u których dzisiaj zdiagnozowano obecność wirusa są w dobrym stanie. W szpitalu w Wałbrzychu hospitalizowana jest jedna osoba. Pozostałe osoby przebywają w szpitalu przy ulicy Koszarowej lub poddawane są kwarantannie domowej. Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego: liczba osób objętych kwarantanna lub izolacja - 637,

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym -1518,

liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania na 2019-nCoV – 81. Poniedziałek, godz. 11.30 Rodzice dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Suwalskiej na Maślicach dowiedzieli się dziś, że u jednego z rodziców wykryto koronawirusa. Informację taką rozesłała w poniedziałek rano za pomocą dziennika elektronicznego dyrektorka zespołu Izabela Wojtycka.

- Proszę się obserwować. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów u Państwa czy dzieci proszę o pilny kontakt z sanepidem – przekazała Wojtycka.

Poniedziałek, godz. 11.15 - Mamy 150 osób z zachorowaniem na koronawirusa, ta liczba w tygodniu będzie rosła w podobnym tempie, jak to się działo w innych krajach Europy - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Spodziewam się, że w najbliższym tygodniu będziemy już mieli powyżej 1000 pacjentów z dodatnim wynikiem COVID-19. W związku z podjętymi przez nas decyzjami podjętymi przez nas w przeciągu najbliższych 7-10 dni powinno spaść tempo wzrostu zachorowań.

Jak zapowiedział minister, dziś do każdego ze szpitali zakaźnych dedykowanych do walki z koronawirusem (a więc także do szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu) zostanie dostarczony sprzęt ochrony osobistej - 1000 kombinezonów i 1000 maseczek.

Według Szumowskiego, dziś w kwarantannie domowej będzie już kilkadziesiąt tysięcy osób - to głównie osoby, które w niedzielę wróciły do Polski i muszą odbyć obowiązkową, dwutygodniową kwarantannę.

Poniedziałek, godz. 10.50 Mieszkaniec Wałbrzycha, u którego minionej nocy potwierdzono obecność koronawirusa miał kontakt z mieszkańcem Niemiec. Nie wiadomo jednak czy ta osoba była zakażona. Sanepid ustala dopiero, gdzie mógł się zarazić mężczyzna oraz czy sam mógł kogoś zarazić. Poniedziałek, godz. 10.20 Nie tylko tramwaje, ale i autobusy MPK będą od wtorku kursowały według sobotnich rozkładów. - W godzinach szczytu na najbardziej popularnych liniach zostaną uruchomione dodatkowe autobusy - zapowiada MPK. Poniedziałek, godz. 9.30 Wśród nowych chorych we Wrocławiu jest kilkuletnie dziecko małżeństwa z Oleśnicy - jego rodzice mają już potwierdzonego koronawirusa, a dziecko było z mamą w szpitalu, bo nie miał się nim kto zająć. Wirusem zaraził się w Wielkiej Brytanii ojciec dziecka. Gdy wrócił samolotem do Polski, źle się poczuł. Lekarze potwierdzili, że chodzi o koronawirusa. Trzy dni później w szpitalu była już także żona mężczyzny.

Kolejny chory do bezdomny z Wrocławia - lekarze nie mają żadnej informacji jak mógł się zarazić, bo jest z nim utrudniony kontakt. Nie ma na razie informacji o pozostałych chorych.

SKĄD KORONAWIRUS DOTARŁ DO WROCŁAWIA I NA DOLNY ŚLĄSK?

WIELKA BRYTANIA (OGNISKO 1)

26-letni mężczyzna, który przyleciał do Wrocławia samolotem Ryanair przywiózł wirusa z East Midlands w Wielkiej Brytanii. Czuje się bardzo dobrze, ale wciąż jest w szpitalu. Pozostałych pacjentów samolotu objęto kwarantanną. Na razie nie ma sygnałów, by któryś z nich zachorował

WŁOCHY (OGNISKO 1)

Amerykanin, który przyjechał na szkolenie do Włoch zaraził się tam wirusem, a następnie odwiedził rodzinę we Wrocławiu. Koronawiusa z Włoch potwierdzono dotąd u czwórki wrocławian. 73-letni mężczyzna zmarł w piątek, jego 74-letnia krewna jest w stanie poważnym. Wirusa ma też młoda kobieta z tej rodziny - ona leczona jest w domu. Wirusa potwierdzono także u męża kobiety, zachorowanie przeszedł jednak bezobjawowo i jest już zdrowy. Sam Amerykanin leży z koronawirusem w szpitalu w USA. Sanepid nie badał z kim widział się w Polsce i kogo mógł zarazić w drodze z Wrocławia do USA. Od 73-letniego mężczyzny zaraziła się kolejna osoba, u której wirusa potwierdzono w nocy ze środy na czwartek. •

WIELKA BRYTANIA (OGNISKO 2)

Potwierdzony w środę wieczorem szósty przypadek wirusa w naszym regionie to trzecie ognisko na Dolnym Śląsku. Mężczyzna z powiatu oleśnickiego nie miał kontaktu z osobami związanymi z dwoma pierwszymi ogniskami. Wirusem zaraził się w Wielkiej Brytanii. Przyleciał samolotem z Londynu w niedzielę. Po kilku dniach do szpitala trafiła także żona mężczyzny. W niedzielę potwierdzono u niej koronawirusa - zaraziła się od męża. W poniedziałek poinformowano, że koronawirusa ma także kilkuletnie dziecko z tej rodziny.

FRANCJA

Kolejny pacjenta szpitala przy Koszarowej, u którego wirusa potwierdzono w nocy ze środy na czwartek, zaraził się we Francji. - To nie jest osoba związana z jakimkolwiek wcześniejszym ujawnionym przypadkiem - mówi Magdalena Odrowąż Mieszkowska z sanepidu. •

AUSTRIA

W nocy z czwartku na piątek obecność wirusa potwierdzono u mężczyzny w średnim wieku, który zaraził się w Austrii. On także jest pacjentem szpitala przy ul. Koszarowej.

DANIA

W szpitalu w Bolesławcu koronawirusa stwierdzono u mieszkanki Danii. W szpitalu jest od środy •

WŁOCHY (OGNISKO 2)

W sobotę poinformowano o obecności koronawirusa u mężczyzny, który 2 marca wrócił samolotem z Włoch. Lądował w Katowicach, stamtąd samochodem przyjechał do Wrocławia •

EUROPA

pacjent szpitala przy Koszarowej podróżował po Europie, nie wiadomo jeszcze gdzie i od kogo mógł się zarazić

WŁOCHY (OGNISKO 3)

W sobotę do szpitala w Legnicy zgłosiła się kobieta, która wróciła z Włoch. Źle się poczuła. W niedzielę wieczorem badania potwierdziły: ma koronawirusa •

NOWE ZACHOROWANIA

na razie nie wiadomo gdzie mogli zarazić się dwaj wrocławianie, u których wirusa potwierdzono w sobotę wieczorem. Postępowanie sanepidu w tej sprawie wciąż trwa. Jeden z chorych to pracownik banku. Przez ostatnie tygodnie był w Polsce, nie wie gdzie mógł się zarazić. Do pracy przy ul. Legnickiej codziennie jeździł samochodem z Zakrzowa. Nie ma też danych o źródle zakażenia ośmiu z dziewięciu osób, u których koronawirusa potwierdzono w nocy z niedzieli na poniedziałek. Poniedziałek. godz. 8.50 Komunikat Ministerstwa Zdrowia:

Mamy 25 nowych przypadków zakażenia #koronawirus potwierdzonych pozytywnymi wynikiami testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i Wałbrzych), 5 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 3 osób z woj. wielkopolskiego (Kalisz i Poznań), 2 osób z woj. opolskiego (Opole), 2 osób z woj. śląskiego (Cieszyn, Tychy), 2 osób z woj. podkarpackiego oraz 2 osób z woj. łódzkiego (Łódź). Tylko jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym.

- Wszystkie osoby są w stanie dobrym - informują służby wojewody dolnośląskiego.

Niedziela, godz. 17 Do odwołania zamknięto placówkę Santander Banku w biurowcu Quatro Forum przy ul. Legnickiej 51-53 we Wrocławiu, vis a vis supermarketu Kaufland. Wszystkich pracowników 21. Oddziału Santander Banku firma wysłała na kwarantanne, a ich biura przechodzą dezynfekcję. Wszystko po tym, gdy w sobotę obecność wirusa potwierdzono u jednego z pracowników banku. Mężczyzna nie wyjeżdżał z Polski. Nie wiadomo od kogo zaraził się koronawirusem. Niedziela, godz. 16.30 Amerykanin korawirusem zaraził się najprawdopodobniej podczas szkolenia we Włoszech. Z Włoch przyjechał do Wrocławia. Tu zaraził się od niego m.in. 73-letni ojciec. To pacjent, który zmarł w miniony piątek. Oprócz koronawirusa miał jeszcze inne choroby.

Koronawirusa stwierdzono także u trzech innych osób z bliskiego otoczenia Amerykanina. Jedna z nich, 73-letnia kobieta, teściowa mężczyzny, wciąż jest w poważnym stanie. Sam Amerykanin objawy choroby miał dopiero po powrocie do USA. Leży w szpitalu. Jak ustalił portal GazetaWroclawska.pl, podczas swojego pobytu w Polsce Amerykanin mógł odwiedzić co najmniej kilka wrocławskich klubów. Był także na tanecznej nocy w jednej z wrocławskich szkół tańca. Na imprezie bawiło się kilkadziesiąt osób.

Niedziela, godz. 13.00 Wrocławskie lotnisko opustoszało. Samolot PLL LOT z Wrocławia do Warszawy o godz. 5.32 był ostatnim, jaki odleciał dziś z wrocławskiego lotniska. Później terminal zamarł. Od północy wstrzymany jest międzynarodowy ruch lotniczy w Polsce. Do kraju przylecieć mogą tylko samoloty czarterowe, którymi Polacy będą wracali z zagranicznych podróży. Mimo zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, że krajowe połączenia lotnicze zostaną utrzymane, PLL LOT odwołał wszystkie połączenia z Wrocławia do Warszawy i z Warszawy do Wrocławia, z wyjątkiem niedzielnego porannego lotu.

Niedziela, godz. 9.35 W szpitalu zakaźnym dla dzieci przy ul. Chałubińskiego we Wrocławiu na obserwacji jest 5 dzieci z podejrzeniem koronawirusa. Na Dolnym Śląsku zachorowania nie potwierdzono dotąd u żadnego dziecka. Niedziela, godz. 9.10 Jest kolejna chora z Wrocławia. To młoda kobieta - żona mieszkańca Oleśnicy, który wirusa przywiózł z Wielkiej Brytanii. Mężczyzna jest w szpitalu już od kilku dni, kobieta trafiła tam przed weekendem, bo też źle się poczuła. Dziś wiemy, że i ona ma koronawirusa. W szpitalu jest z kilkuletnim dzieckiem, bo nie mogła zapewnić mu innej opieki. Według lekarzy, stan kobiety jest dobry. W całej Polsce wirusem zostało już zakażonych 111 osób.

Niedziela, godz. 9.00 Mamy 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą osoby z woj. podkarpackiego (Leżajsk), 2 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 osoby z woj. świętokrzyskiego (Kielce), 1 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego (Ostróda), 1 osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław),1 osoby z woj.lubelskiego - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Niedziela (15 marca), godz. 9.20 Na terenie województwa dolnośląskiego jest 14 potwierdzonych przypadków zachorowania na wirusa SARS – CoV-2, w tym jedna osoba zmarła - informuje wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego:

liczba osób objętych kwarantanna lub izolacja -438,

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym -1402,

liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania na 2019-nCoV – 59. Sobota (14 marca), godz. 19.20 We Wrocławiu są dwie nowe osoby z koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia.

Obie osoby są w dobrym stanie. Wkrótce więcej informacji. Ministerstwo poinformowało też, że zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni mężczyzna, który w stanie poważnym przebywał w szpitalu w Lublinie.

Czytaj także Kwarantanna dwóch biurowców we Wrocławiu. Dwóch nowych chorych

Sobota (14 marca), godz. 19.00 Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaapelował,a by wrocławianie nie uczestniczyli jutro w mszach świętych w kościołach.

Rekomenduję bardzo jednoznacznie, żebyśmy jutro nie szli. Odpuśćmy sobie, Bóg wam to z całą pewnością wybaczy. Nawet jeżeli nie ma tam 50 osób. Mówię to jako katolik - stwierdził Sutryk. W najbliższych dniach miasto przeprowadzi "korektę rozkładów jazdy".

W praktyce autobusów i tramwajów będzie mniej. Prezydent zaapelował też do mieszkańców, by odłożyli na później swoje wizyty w urzędzie miejskim. Sobota (14 marca), godz. 14.00 Wszystkie trzy osoby z Dolnego Śląska, u których obecność wirusa potwierdzono minionej nocy, koronawirusem zakaziły się poza Polską - ustalił portal GazetaWroclawska.pl. Osoby te nie miały kontaktu z żadną z osób z Dolnego Śląska, które zachorowały wcześniej. Możemy więc mówić o trzech nowych źródłach wirusa w naszym regionie. Z naszych informacji wynika, że chory wrocławianin wirusa przywiózł z Włoch. Wiemy, że 2 marca wylądował na lotnisku w Katowicach (nie podano nam numeru ani godziny lotu). Potem własnym samochodem prosto z lotniska przyjechał do Wrocławia. Drugi z zakażonych koronawirusem wrocławian podróżował po Europie. Nie wiadomo w jakim kraju się zaraził - podaje portal Gazetawroclawska.pl.

Trzecia zarażona osoba, Dunka przebywająca w szpitalu w Bolesławcu, przywiozła wirusa ze swojego kraju. Jej stan jest dobry. Sobota (14 marca), godz. 10.25 Koronawirusa stwierdzono u dwóch pacjentów z Wrocławia i jednego z Bolesławca. Na razie nie ma informacji o źródle zakażenia tych osób. Jeden z pacjentów z Wrocławia to młody mężczyzna, który trafił do szpitala przy Koszarowej. Czuje się dobrze. Drugi jest leczony w domu - nie ma poważnych objawów, jest objęty kwarantanną. Natomiast w szpitalu w Bolesławcu koronawirusa stwierdzono u mieszkanki Danii. Do szpitala trafiła w środę. Jej stan jest dobry.

Na Dolnym Śląsku kwarantanną lub izolacją jest objętych 1125 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 879. W szpitalach ze względu na podejrzenie zachorowania przebywa 49 osób. Sobota (14 marca), godz. 9.15 Mamy 13 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą 2 osób z woj. świętokrzyskiego (Starachowice), 3 z woj. dolnośląskiego (2 Wrocław i 1 Bolesławiec), 5 z woj. lubelskiego (Lublin) oraz 3 z woj. łódzkiego (Łódź). W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 81/2 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe) - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Piątek (13 marca), godz. 21.30 Nie żyje pacjent z Wrocławia zarażony koronawirusem. To druga ofiara wirusa w Polsce. Zmarły mężczyzna miał 73 lata. Więcej przeczytacie tutaj:

Czytaj także Nie żyje pacjent zarażony koronawirusem leczony w szpitalu na Koszarowej we Wrocławiu

Piątek (13 marca), godz. 19.30 Polska zamyka granice, galerie handlowe, restauracje i kluby - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. - Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. To stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia.

Piątek (13 marca), godz. 18.50 Straż miejska będzie kontrolowała, czy młodzież nie zbiera się w galeriach, parkach czy na Wyspie Słodowej. Nie ma wejścia na Wyspę Słodową - oznajmił w podsumowaniu dnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Dodał, że chciałby także zamknięcia wrocławskich klubów nocnych. Ja nie mam takiej możliwości. Chciałbym, ale nie mam. Kluby zostaną zamknięte, gdy polski rząd albo wojewoda wprowadzą takie ograniczenia - powiedział prezydent. Piątek (13 marca), godz. 15.35 Przy szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu stanęły dziś trzy namioty, w których odtąd będzie się odbywało wstępne badanie pacjentów zgłaszających się powodu podejrzenia o zarażenie koronawiurusem. Lekarze zmierzą im tam m.in. temperaturę i puls.

Piątek (13 marca), godz. 15 WORD zawiesza przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy

W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu, w trosce o zdrowie klientów i pracowników tych jednostek, zawieszają przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy oraz szkoleń realizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego od dnia 16 do 25 marca 2020 r. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym podjęta została również decyzja o zawieszeniu organizowania egzaminów ADR w dniach 13-27 marca 2020 r. Zaplanowane w wyżej wymienionym okresie egzaminy odbędą się w innych terminach, które będą uzgadniane niezwłocznie po ustaniu zagrożenia - poinformował Urząd Marszałkowski.

Piątek (13 marca), godz. 10.44 We Wrocławiu potwierdzono już dziewięć przypadków zarażenia koronawirusem. O nowym chorym w piątek rano poinformowało ministerstwo zdrowia. Wśród chorych z Wrocławia jest też wiceprezes banku Credit Agricole. Piątek (13 marca), godz. 10.20 Najciężej chory 73-letni pacjent szpitala przy ul. Koszarowej trafił na OIOM. Od niedzieli nie oddycha samodzielnie, a jego stan minionej doby jeszcze bardziej się pogorszył. Piątek (13 marca), godz. 10.10 Decyzja ministerstwa, by do szpitala przyjmować także pacjentów którzy nie mają objawów, sparaliżuje nas - mówi prof. Krzysztof Simon, ordynator 1. oddziału zakaźnego szpitala przy Koszarowej. Profesor Simon proponuje leczenie chorych takimi lekami, jak stosowane przy walce z HIV i malarią.

Zgodziła się na to komisja bioetyki. Od dziś będziemy tak leczyć tych, którzy pacjentów, którzy wyrażą na to zgodę - zapowiedział Simon. - Takie leczenie w populacji chińskiej zmniejszyło śmiertelność o około 30 procent.

Ordynator poinformował też, że pacjent szpitala przy ul. Koszarowej, u którego minionej nocy potwierdzono obecność koronawirusa jest w stanie lekkim. Piątek (13 marca), godz. 10.05 Przy szpitalu przy ul. Koszarowej staną dziś trzy namioty, w których odtąd będzie się odbywało wstępne badanie pacjentów, którzy mogli mieć kontakt z koronawiurusem - poinformował dr Grzegorz Madej, ordynator 2. oddziału chorób zakaźnych w szpitalu przy Koszarowej. Każdego dnia zgłasza się tutaj około 80 pacjentów, którzy są przekonani że mają koronawirusa, choć nie mają żadnych objawów ani nie mieli kontaktu z żadną osobą, która mogła być chora. To właśnie w namiotach przy szpitalu pacjenci ci będą wstępnie badani. Lekarze zmierzą im tutaj m.in. temperaturę i puls.

- Bolączka jest długi czas oczekiwania na wyniki badań. W tej chwili czekamy na nie półtorej doby - mówi Madej.

Piątek (13 marca), godz. 10.00 Tatrzański Park Narodowy zamknął swoje szlaki dla turystów. Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych na Dolnym Śląsku na razie nie mają takich planów.

Piątek (13 marca) Po sądzie okręgowym, także wrocławski sąd apelacyjny odwołuje wszystkie rozprawy do 31 marca. Powstanie wykaz spraw pilnych, które będą musiały być prowadzone. Kierownikom sekretariatów wydziałów albo do biura obsługi interesantów należy zgłaszać sytuacje, w których osoba wezwana na rozprawę, wróciła z kraju uznanego za szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem, albo miała kontakt z zakażonym. Piątek (13 marca), godz. 9.40 Informacja Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem

Na terenie województwa dolnośląskiego jest osiem potwierdzonych przypadków zachorowania na wirusa SARS – CoV-2.

Osoba, u której dzisiaj potwierdzono obecność koronawirusa to mężczyzna w średnim wieku w stanie dobrym. Stan zdrowia pozostałych pacjentów pozostaje bez zmian.

Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego:

liczba osób objętych kwarantanna lub izolacja - 1125,

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 879,

liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania na 2019-nCoV – 49.

W całej Polsce chorych jest obecnie 58 osób. Jedna osoba zmarła, a jedna wyzdrowiała.

Piątek (13 marca), godz. 7.55 Jeszcze bardziej pogorszył się stan zdrowia 73-letniego wrocławianina, który od tygodnia przebywa w szpitalu przy ul. koszarowej we Wrocławiu. Mężczyzna od kilku dni nie oddycha samodzielnie, jego stan nawet na chwilę się nie poprawił. Piątek, godz. 7.00 Od teraz (piątek godz. 7.00) wstrzymany został ruch pociągów międzynarodowych na granicy polsko-słowackiej: przejście Zwardon-Skalite, a od soboty na granicy polsko-czeskiej: Zebrzydowice, Chałupki i Cieszyn oraz Harrachov-Szklarska Poręba Górna i Kralovec-Kamienna Góra. Informację podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Czwartek (12 marca), godz. 22.15 Koleje Dolnośląskie zawieszają od soboty połączenia transgraniczne z Czechami. Informują też, że wszystkie bilety okresowe (miesięczne i tygodniowe) kupione do 13 marca br. oraz ważne na przejazdy 12 marca i później mogą zostać zwrócone. Odzyskamy pieniądze proporcjonalnie do czasu, w jakim nie zostały wykorzystane. W przypadku osób, które nabyły bilety okresowe za pomocą kanałów elektronicznych (eKD, Koleo, SkyCash), zwroty należności za całkowite lub częściowo niewykorzystane bilety będą dokonywane w drodze pisemnej reklamacji na identycznych zasadach, jak opisane powyżej.

Czwartek (12 marca), godz. 21.45

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski poinformował, że nie ma planów zamknięcia sklepów ani odcinania kordonem sanitarnym dużych miast. Zaapelował, by nie ulegać panice i nie robić zapasów, bo sklepy będą zaopatrzone. czwartek (12 marca), godz. 17.20 Wśród pacjentów szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, u których minionej doby potwierdzono koronawirusa jest wiceprezes banku Credit Agricole - ustalił portal GazetaWroclawska.pl. Osoby, które miały kontakt z zakażonym mężczyzną w siedzibie banku przy ul. Legnickiej są objęte kwarantanną i pracują zdalnie.

czwartek (12 marca), godz. 11.30 Czy po potwierdzeniu kolejnych ognisk koronawirusa we Wrocławiu miasto może zostać zamknięte, tak jak miało to miejsce w latach sześćdziesiątych, podczas epidemii ospy? Od rana wrocławianie zasypują nas pytaniami w tej sprawie.

- Nie ma żądnych decyzji o "zamykaniu Wrocławia" - mówi nam rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Aleksandra Osman. Dementuje pogłoski, jakie pojawiły się w tej sprawie.

czwartek (12 marca), godz. 10.30 - Sytuacja jest wyjątkowa. Nie pamiętam podobnej w swoim życiu(...) Ta epidemia wymknęła się spod kontroli. Liczba zakażonych rośnie i będzie rosła, w Polsce również - mówi Brygida Knysz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. - Wiele osób przemieszcza się, a jest nieświadoma zakażenia. Te osoby są źródłem zakażenia dla innych. Myślą, że są zdrowe - tłumaczy profesor. Czwartek, godz. 10.10 Wrocław świeci pustkami. Koronawirus zatrzymał ludzi w domach. Po mieście jeżdżą puste autobusy i tramwaje, mniej jest samochodów i ludzi na ulicach.

- Na ulicach Wrocławia panuje mniejszy ruch niż zwykle. Także w miejscach gromadzenia się osób, takich jak np. galerie handlowe, obserwujemy spadek liczby osób odwiedzających. Świadczy to o tym, że osoby zastosowały się do zaleceń służb sanitarnych – mówi portalowi GazetaWroclawska.pl st. sierż. Dariusz Rajski z wrocławskiej policji.

Pracy nie mają także taksówkarze. Na postojach można zauważyć długie sznury samochodów.

Najlepiej widać, że mniej osób wychodzi z domu w tramwajach i autobusach. Te obserwacje potwierdzają motorniczowie: - Ruch jest zdecydowanie mniejszy. Jest teraz dokładnie tak, jak w wakacje czy ferie. Nie ma młodzieży, jest dużo, dużo mniej pasażerów. W godzinach, kiedy zazwyczaj nie było wolnych miejsce, jak ludzie jeżdżą do szkoły i pracy, to dzisiaj było pełno wolnych miejsc – mówi motorniczy z kilkunastoletnim stażem. Czwartek, godz. 7.50 Najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia mówią o 13 nowych przypadkach zarażenia koronawirusem, wśród tych osób są także zarażeni z Dolnego Śląska. To dwie osoby: jedna z Oleśnicy, druga z Wrocławia, które przyjechały na Dolny Śląsk z Francji i Wielkiej Brytanii. To oznacza, że mamy już 7 osób zarażonych w naszym regionie. W Polsce są to już 44 potwierdzone przypadki.

środa (11 marca), godz. 22.30 Późnym wieczorem sanepid otrzymał informację o pozytywnym wyniku badań na obecność koronawirusa u kolejnego pacjenta szpitala przy ul. Koszarowej - podał portal Gazetawroclawska.pl. To mężczyzna, który trafił do szpitala z powiatu oleśnickiego Wskazywałoby to na pojawienie się na Dolnym Śląsku trzeciego ogniska koronawirusa. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia ani wieku pacjenta. Nie wiadomo też, jak mógł zarazić się koronawirusem. środa (11 marca), godz. 18.50 Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przedstawił raport dotyczący koronawirusa we Wrocławiu. Oto najważniejsze punkty: Od poniedziałku 16 marca do 25 marca zamknięte będą wszystkie placówki oświatowe: szkoły, przedszkola i żłobki. W czwartek i piątek (12-13 marca) w placówkach będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. Rodzice mogą zostawić tam dzieci, choć najlepiej, żeby zostały w domu.

Zamknięte będą we Wrocławiu także szkoły specjalne.

Trwająca rekrutacja do placówek oświatowych na razie odbywa się zgodnie z planem.

Miasto uruchomiło specjalne numery telefonu dla seniorów: 71 344 44 44 oraz 888 999 335 . Osoby starsze mogą zadzwonić, aby uzyskać pomoc lub informacje.

oraz . Osoby starsze mogą zadzwonić, aby uzyskać pomoc lub informacje. Od czwartku zamknięte będą wszystkie jednostki i instytucje kultury.

Przegląd Piosenki Aktorskiej został odwołany, prawdopodobnie odbędzie się w innym terminie.

Nieczynne są wszystkie szkolne baseny i miejskie pływalnie, lodowiska, a także zoo i Hydropolis .

. Na Stadionie Miejskim i w Hali Ludowej nie będą się odbywały żadne imprezy, w tym również targi.

Prezydent zaapelował także do młodzieży, by "darowała sobie" w tym roku witanie wiosny na Wyspie Słodowej. Środa, godz. 14.40 We Wrocławiu potwierdzono już 5 przypadków zarażenia koronawirusem. Czwarta i piąta osoba to małżeństwo. Chora kobieta nie jest jednak leczona w szpitalu, przebywa we własnym mieszkaniu. Jej mąż przeszedł zakażenie bezobjawowo, jest już zdrowy.

Środa, godz. 9.40 Mężczyzna z USA, który podczas krótkiego pobytu we Wrocławiu zaraził koronawirusem swoich bliskich z Wrocławia do USA poleciał samolotem. Z kim? Nie wiadomo. Sanepid nie szukał innych pasażerów, bo formalnie podczas pobytu w Polsce Amerykanin był zdrowy. Sam koronawirusem zaraził się wcześniej podczas szkolenia we Włoszech. środa, godz. 9.00 Czwarta zarażona koronawirusem kobieta z Wrocławia nie przebywa w szpitalu, a we własnym domu. Objęta jest kwarantanną - powiedział nam Magdalena Odrowąż-Mieszkowska z sanepidu. - Przebywa w kwarantannie od tygodnia, od kiedy do szpitala w ciężkim stanie trafił jej krewny, 73-letni mężczyzna, najpewniej zarażony przez członka rodziny, który przyjechał z krótką wizytą do Wrocławia i wyjechał do USA. Objęto ją kwarantanną, bo miała kontakt z 73-latkiem

.

Fakt zarażenia koronawirusem u czwartej osoby został zdiagnozowany przez szpital na Koszarowej we Wrocławiu. Dlaczego więc nie trafiła do szpitala? To lekarze zakaźnicy decydują o sposobie leczenia - mówi Odrowąż-Mieszkowska. wtorek (10 marca), godz. 18 Jest czwarty potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem we Wrocławiu. Pozytywny wynik dały badania młodej kobiety, która jest krewną dwójki starszych osób leżących już w szpitalu przy Koszarowej. Chodzi o 73-letniego mężczyznę i 74-letnią kobietę. Cała trójka zaraziła się od bliskiego z Włoch, który przed kilkoma dniami był we Wrocławiu i sam tez ma już koronawirusa. To było do przewidzenia, osoby te miały bliski kontakt - mówi nam osoba zaangażowane w prace sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Jeszcze kwadrans wcześniej Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala przy ul. Koszarowej dementowała informacje o czwartej chorej osobie we Wrocławiu. Potwierdził je jednak minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Pacjentka jest młoda, a jej stan jest dobry.

Wtorek (10 marca), godz. 17.20 Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powiedział, że - zgodnie z decyzją premiera - miejskie imprezy masowe zostaną odwołane, zaś inne wydarzenia miejskie, które nie mają charakteru masowego będą konsultowane z sanepidem. W środę ma zapaść decyzja co z placówkami edukacyjnymi we Wrocławiu - czy zajęcia w szkołach i przedszkolach zostaną odwołane tak, jak stało się to na uczelniach wyższych. Miasto kupuje urządzenie do dezynfekcji dużych pomieszczeń dla straży pożarnej i karetkę dla szpitala wojskowego. Z rezerwy kryzysowej budżetu miasta dodatkowe pieniądze będą dla centrum zarządzania kryzysowego. Ponadto miasto przygotowało dodatkowych 50 miejsc do kwarantanny. wtorek (10 marca), godz. 9 Starszy mężczyzna, zarażony koronawirusem, przebywający w szpitalu na Koszarowej wciąż jest w złym stanie. Niestety, stan 73-latka nie poprawia się. Największy problem jest z oddychaniem. W stanie poważnym, ale stabilnym, jest trzecia zarażona osoba, 74-letnia kobieta - informuje rzeczniczka szpitala Urszula Małecka.

Tymczasem 26-latek, który przyleciał z wirusem z Anglii, czuję się bardzo dobrze. Lekarze planują wykonać u niego kolejne testy na obecność koronawirusa, żeby sprawdzić czy mężczyzna już jest zdrowy.

W tej chwili w szpitalu na Koszarowej jest 21 pacjentów zarażonych koronawirusem i podejrzewanych o zakażenie. poniedziałek (9 marca) Do szpitala przy Koszarowej 74-letnia kobieta została przyjęta w niedzielę (8 marca) w stanie poważnym, ale nie ciężkim. Wiemy nieoficjalnie, że jest bliską rodziną mężczyzny, u którego wczoraj stwierdzono obecność koronawirusa. Przed przewiezieniem jej do szpitala objęta była kwarantanną. Na Dolnym Śląsku został potwierdzony trzeci przypadek zachorowania na wirusa COVID-19. Jest to osoba starsza, znajdująca się w grupie ryzyka, pochodząca z otoczenia pacjenta zdiagnozowanego wczoraj. Stan obu tych pacjentów jest poważny - poinformował wojewoda dolnośląski.

W szpitalu od piątku leży 73-letni mężczyzna z rodziny tej pacjentki. Jest w ciężkim stanie, ma problemy z oddychaniem i zapalenie płuc. Oboje zarazili się od bliskiej osoby z Włoch, która przed kilkoma dniami przyjechała do Wrocławia. We Wrocławiu potwierdzono dotąd trzy przypadki koronawirusa. Jako pierwszy zachorował 26-latek, który przyleciał do Wrocławia z Wielkiej Brytanii samolotem Ryanair. Do szpitala zgłosił się w środę (4 marca), w piątek (6 marca) potwierdzono u niego obecność wirusa. W piątek (6 marca) do szpitala przy ul. Koszarowej w ciężkim stanie trafił 73-letni mężczyzna, który miał kontakt z bliską osobą z Włoch. Miał poważne problemy z oddychaniem i zapalenie płuc. W niedzielę stwierdzono, że jest zakażony koronawirusem, lekarze określają jego stan jako ciężki W poniedziałek (9 marca) wirus został potwierdzony u 74-letniej kobiety.

Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego: liczba osób objętych kwarantanna lub izolacja - 302 ,

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 552,

liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania na 2019-nCoV - 48 . AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT EPIDEMII KORONAWIRUSA ZNAJDZIECIE W NASZYM SERWISIE SPECJALNYM - KLIK!

