Koronawirus. Naukowcy z Warszawy opracowali namiot barierowy dla chorych pacjentów. Wynalazek zmniejszy ryzyko zarażenia się

Dr Marcin Kaczor, Kierownik Projektu Centrum Symulacji Medycznych WUM, opracował projekt namiotu barierowego, który zapobiega rozprzestrzenianiu się koronowirusa. Urządzenie separuje zakażonego pacjenta od środowiska zewnętrznego. Prototyp wykonany jest z folii o grubości 0,3 mm o wysokim stopniu przezierności. Ma formę niewielkiej pokrywy stworzonej z przeziernej folii, wyposażonej w okolicy głowy pacjenta w dwie śluzy pozwalające na wprowadzenie rąk. Śluzy mają formę rękawów zakończonych elastycznym zwężeniem na dystalnym końcu. - Podstawowym założeniem jest to, że ma być to dodatkowe narzędzie chroniące personel ochrony zdrowia Funkcjonalność namiotu pozwala na wykonywanie wielu procedur medycznych, takich jak intubacja, bezpieczne podłączenie do respiratora, ekstubacja pacjenta czyli usunięcie rurki intubacyjnej czy wykonywanie wkłuć” – podkreśla dr Marcin Kaczor.

Namiot za 200 zł

Koszt wyprodukowania jednego namiotu barierowego to niecałe 200 złotych. Pomysł jest całkowicie polski, urządzenia będą szyte z polskich materiałów, w polskich fabrykach. Wstępne zamówienie Ministerstwa Zdrowia opiewa na osiem tysięcy sztuk. W chwili obecnej nie ma tego typu rozwiązania na rynku medycznym. - Urządzenie to jest z założenia proste, łatwe w użyciu, jednorazowe i tanie, tak aby mogło być używane w jak najszerszym zakresie przez pracowników ochrony zdrowia. W sytuacjach, w których tak naprawdę nie wiemy czy mamy do czynienia z pacjentem zakażonym koronawirusem i podejrzewamy go, bądź też w sytuacjach gdy mamy potwierdzone zakażenie - mówi dr Marcin Kaczor.