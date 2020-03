KORONAWIRUS NA DOLNYM ŚLĄSKU. Nie wyjeżdżajcie z Polski, odwołajcie wycieczki! - apeluje wojewoda

Rezygnację z wyjazdów zagranicznych nie tylko do Włoch, ale także do najbliższych sąsiadów Polski rekomendował dziś mieszkańcom Dolnego Śląska Jarosław Obremski. Wojewoda zaleca także odwołanie wszelkich wycieczek szkolnych. Powód, to rosnące zagrożenie koronawirusem.

We Wrocławiu potwierdzono dziś oficjalnie pierwszy przypadek choroby. W szpitalach w samym Wrocławiu jest jeszcze 9 osób oczekujących na wyniki badań. Już wcześniej wojewoda podjął decyzję o zakazie odwiedzin we wszystkich szpitalach na Dolnym Śląsku.