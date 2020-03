KORONAWIRUS. Mieszkańcy Kotowic bronią się przed wirusem. Zablokowali wjazd do wioski

Bronimy Kotowic to sobotnia samowolna akcja mieszkańców wsi, zaniepokojonych grupami spacerowiczów, którzy pojawili się w okolicznych lasach. Kiedy zaczęliśmy o akcję w Kotowicach wypytywać, dwa filmy zniknęły ze strony.

Nie wiem co to za ludzie. To na pewno ani ja, ani władze gminy Siechnice nie zleciły blokowania wjazdu do wioski – mówi sołtys Kotowic Małgorzata Mokrowska. - Nie ma stref z zakazem wjazdu.