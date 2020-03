Koronawirus. Maksymalnie 50 osób na pogrzebie, specjalne procedury w zakładach pogrzebowych

W obecnym czasie zwracamy się do rodzin osób zmarłych z prośbą o przybywanie do nas pojedynczo lub w dwie osoby w sprawie organizacji pogrzebów. Jeśli chodzi o samą ceremonię, prosimy, by odbywała się w jak najmniejszym gronie. Zaleca się, aby maksymalna liczba osób nie była wyższa niż 50, ale też by osoby najbliższe biorące udział w pogrzebie miały ze sobą jak najmniejszy kontakt - mówi nam Artur Stranin z wrocławskiej firmy pogrzebowej Archon. - Rodziny, najbliżsi osób zmarłych, stosują się do naszych próśb, rozumieją całą sytuację.