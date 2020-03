KORONAWIRUS. Kto złamie zakaz odwiedzin w szpitalach, będzie ukarany - zapowiada wojewoda dolnośląski

Wprowadzono go z powodu epidemii koronawirusa. Wchodzenie do szpitali, wbrew zakazowi, to narażanie życia i zdrowia ludzi. Stąd tak drastyczne decyzje.

Wojewoda zwraca uwagę, że istnieje możliwość - w wyjątkowych sytuacjach - zezwolenia na odwiedziny. Ale musi to być pod kontrolą. Tymczasem nie można pozamykać wszystkich wejść do szpitali, ze względów bezpieczeństwa.

W związku z pojawieniem się koronawirusa w Polsce, w tym na Dolnym Śląsku, od poniedziałku zaczną się wyrywkowe kontrole osób wjeżdżających do Polski przez Jędrzychowice. Kontrolowana będzie temperatura ciała pasażerów autobusów i busów. Będą się tym zajmować ratownicy medyczni. Osoby z objawami choroby trafią do szpitali.

Służby Sanepidu docierają do pasażerów samolotu, którym przyleciał do Wrocławia 26-latek, zarażony koronawirusem. Informacje są rozsyłane do powiatowych stacji Sanepidu, w którym kilkunastu województwach.