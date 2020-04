KORONAWIRUS. Kiedy zostaną zniesione kolejne zakazy? Możliwe, że już za tydzień

KORONAWIRUS. Amerykański lek będzie podawany pacjentom we Wrocławiu

Wrocławski szpital zakaźny przy ul. Koszarowej dostanie nowy lek, który ma zwalczać koronawirusa. Ma być nim leczonych kilkunastu najbardziej zakażonych pacjentów. Zapowiedział to ordynator oddziału zakaźnego, prof. Krzysztof Simon. Co to za specyfik? Przeczytajcie poniżej.