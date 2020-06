KORONAWIRUS. Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Jest decyzja premiera

Chcę podkreślić, że od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie. To jest pewna decyzja. Jeśli jesienią koronawirus ponownie zaatakuje, mamy dużo więcej doświadczenia i nie zamierzamy zamykać gospodarki w takim stopniu jak dotychczas. Będą obostrzenia. Zachęcamy do dystansowania się, do dezynfekcji i częstego mycia rąk oraz noszenia maseczek - powiedział Mateusz Morawiecki.