KORONAWIRUS. Kiedy otwarcie granic? Minister Jadwiga Emilewicz podała daty

Jadwiga Emilewicz przyznała, że polski rząd także zauważa, że epidemia straciła już na sile i otwarcie się na pozostałe kraje będzie coraz bardziej możliwe:

My również zakładamy, że jeśli sytuacja będzie rozwijać nie w szybszym tempie, niż ma to do czynienia teraz, po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic. Mówię to z dużą rezerwą.