Koronawirus. Jakie są objawy zakażenia? Jak się wykrywa 2019-nCoV? Jak się przed nim bronić?

Koronawirus. Chiny, świat

Wirus 2019-nCoV z miasta Wuhan jest podobny do wirusa SARS, który również pochodził z terytorium Chin (SARS zabił 774 osoby w 17 krajach świata w 2002 i 2003 roku). Jak oszacowali naukowcy z brytyjskiego Imperial College, każdy chory z koronawirusem zaraża średnio 2,6 osoby, przez co jest on tak zakaźny, jak występujący sezonowo wirus grypy. Chiny potwierdziły dotąd ponad 6 tysięcy przypadków infekcji spowodowanej przez nowego koronawirusa. Na całym świecie jest ich 20659. Dotąd zmarło 427 osób, a 692 udało się całkowicie wyleczyć.

Chiński wirus dotarł do Europy. Wykryto go dotąd w 7 krajach: Niemczech, Francji, Finlandii, Włoszech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Teneryfie - wyspie należącej do Hiszpanii, położonej u wybrzeży Afryki.