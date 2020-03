KORONAWIRUS. Izolatorium dla chorych już działa pod Wrocławiem

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Zanim wybuchła epidemia, szpital w Obornikach był filią Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc z ul. Grabiszyńskiej. Kilka lat temu obiekt został gruntownie zmodernizowany. Za prawie 12 milionów złotych przeprowadzono m.in. ocieplenie budynku, a także dokupiono aparaturę, sprzęt medyczny i urządzenia zwiększające komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

To jest bardzo nowoczesny obiekt. Przystosowany do leczenia chorób wysoce zakaźnych – mówi Michał Nowakowski rzecznik marszałka Dolnego Śląska. - Traktujemy go jako odwód, gdyby potrzebne były dodatkowe miejsca dla chorych na koronawirusa. Choć póki co tych miejsc w szpitalu przy Koszarowej nie brakuje

.

Już przy okazji modernizacji obornickiego szpitala przeznaczono go jako izolatorium właśnie na wypadek zagrożenia epidemią. Budynek szpitala położony jest w głębi lasu, w sąsiedztwie parku oraz stawu. Wejścia do budynku zabezpieczone są przez specjalne śluzy, a chorzy i odwiedzający ich mogą się kontaktować przez system audio – wideo. Tak by uniknąć zarażenia.