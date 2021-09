Koronawirus. Ile nowych zakażeń we Wrocławiu 19.09.2021? Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia Newsroom 360

We Wrocławiu stwierdzono 17 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Podajemy najnowsze dane z 19.09.2021. Od początku roku we Wrocławiu wystąpiły 40 934 przypadki zakażenia koronawirusem, natomiast zgonów z powodu COVID-19 od początku roku do tej pory mieliśmy 674.