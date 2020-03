Od rana do późnego wieczora trwała w poniedziałek (9 marca 2020 r.) ewakuacja pacjentów szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, u których nie ma podejrzenia koronawirusa. Karetki pogotowia przez cały dzień rozwoziły ich do innych szpitali. Zgodnie z decyzją sztabu kryzysowego, do szpitala przy ulicy Koszarowej będą od dziś trafiały tylko osoby, u których lekarze podejrzewają możliwość zarażenia koronawirusem oraz pacjenci, u których wirusa już stwierdzono. Szpital przy Koszarowej zajmie się pacjentami dorosłymi, a szpital przy Chałubińskiego - dziećmi. Tylko dziś na Koszarową karetki pogotowia przywiozły kilka osób z objawami choroby. Na razie obecność wirusa potwierdzono tutaj u trzech pacjentów.