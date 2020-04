KORONAWIRUS. Epidemia we wrocławskim sanepidzie. Dlaczego nie przebadano wszystkich?

KORONAWIRUS. Wojewoda prosi o wsparcie. Zgłosiło się 5 osób

Zaledwie pięć osób z całego Dolnego Śląska odpowiedziało na apel wojewody do lekarzy i pielęgniarek gotowych zająć się osobami zakażonymi koronawirusem w szpitalach zakaźnych i izolatoriach. Wojewoda czeka jeszcze do końca dnia. Co potem? Przeczytajcie poniżej.