KORONAWIRUS. Duży wzrost liczby zakażeń na Dolnym Śląsku. Jaka jest przyczyna?

AKTUALIZACJA Środa (17 czerwca), godz.11 Na Dolnym Śląsku mamy 36 nowych zakażeń koronawirusem z Wrocławia oraz powiatów: trzebnickiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego.

Skąd tak nagły wzrost zachorowań? Rozluźnienie rygorów spowodowało, że jest ich więcej. Trzeba pamiętać, że choroba jest. Ta sinusoida to pokazuje - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl Magdalena Odrowąż-Mieszkowska z dolnośląskiego sanepidu. Wtorek (16 czerwca), godz. 10.30 Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o śmierci 83-letniej kobiety zakażonej koronawirusem we Wrocławiu. Mamy też 407 nowych przypadków zakażenia w Polsce. Najwięcej z województwa śląskiego (216). Na Dolnym Śląsku odnotowano 11 nowych zakażeń.

Liczba osób zakażonych koronawirusem w naszym kraju przekroczyła już 30 tysięcy. Poniedziałek, godz.18 Na Dolnym Śląsku mamy mniej zachorowań niż kilka tygodni temu. Czy to koniec epidemii koronawirusa? Przeczytajcie, co o tym sądzi prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu:

Poniedziałek, godz. 12 Dziś działalność wznawiają sanatoria i uzdrowiska. Jakie zasady i obostrzenia obowiązują? Przeczytajcie tutaj:

Poniedziałek (15 czerwca), godz. 10.30 Nie ma nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Liczba zakażonych koronawirusem w całej Polsce wynosi już 29788, z czego 1256 osób nie żyje.

Niedziela (14 czerwca), godz. 10.40 W ciągu ostatniej doby nie odnotowano żadnych nowych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku! - poinformowało biuro wojewody dolnośląskiego.

Czy oznacza to, że ostatniej doby nikt na Dolnym Śląsku nie zachorował? Niekoniecznie. Dane publikowane są przez wojewodę z kilkudniowym opóźnieniem, a ostatnio tylko raz dziennie. W skali kraju jest 375 nowych przypadków zakażeń, zmarło 10 osób.

Sobota (13 czerwca), godz. 10.30 17 nowych chorych z Wrocławia oraz powiatów oleśnickiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego i polkowickiego. Piątek (12 czerwca), godz. 10 Nie żyją 2 kolejne osoby zakażone koronawirusem na Dolnym Śląsku. Przy ul. Koszarowej we Wrocławiu zmarł 66-letni mężczyzna, a w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Wałbrzychu 82-letni mężczyzna.

Stwierdzono tylko jeden nowy przypadek zakażenia w powiecie trzebnickim. Czwartek (11 czerwca), godz. 10 Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski poinformował o 10 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w naszym regionie - to mieszkańcy powiatów oleśnickiego, trzebnickiego i kłodzkiego. Środa, godz. 14 Toalety publiczne, szpitale, komunikacja. Publikujemy listę 10 miejsc, w których najłatwiej można zarazić się koronawirusem. Zobaczcie:

Środa (10 czerwca), godz.11 Na Dolnym Śląsku odnotowano od wczoraj tylko jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem - we Wrocławiu.

Wtorek (9 czerwca), godz. 19 We wtorek w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu zmarła 72-letnia kobieta zakażona koronawirusem. 13 kolejnych z Wrocławia, Legnicy i Wałbrzycha oraz powiatów: oleśnickiego, ząbkowickiego i kłodzkiego jest zakażonych. Poniedziałek (8 czerwca), godz. 18 Dziś potwierdzono aż 599 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w całej Polsce. To najwięcej od początku epidemii. Ministerstwo zdrowia poinformowało także o 16 nowych chorych Dolnoślązaków i śmierci 3 kolejnych pacjentów z Wrocławia (82-letnia kobieta oraz 62- i 80-letni mężczyźni). Niedziela, godz. 17.30 4 kolejne zachorowania na koronawirusa stwierdzono na Dolnym Śląsku (w powiatach oleśnickim i ząbkowickim). W całej Polsce nowych zakażeń jest aż 312 - głównie w województwach łódzkim, śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. W ciągu całej niedzieli w Polsce potwierdzono łącznie 576 przypadków koronawirusa, to trzeci najwyższy wynik od początku epidemii.

Niedziela (7 czerwca), godz. 10.30 Mamy 263 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Większość to górnicy z kopalni węgla kamiennego Zofiówka na Śląsku (217). Na Dolnym Śląsku stwierdzono 4 kolejne przypadki. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Jeleniej Góry oraz powiatu ząbkowickiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w województwie dolnośląskim wynosi 2704. Sobota, godz. 18 Na terenie województwa dolnośląskiego mamy 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podaje Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, w naszym regionie mamy już 2700 osób chorych na COVID-19. Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego:

liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją: 3129,

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 920,

liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania: 269.

Sobota (6 czerwca), godz. 11 Mamy 259 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Na Dolnym Śląsku odnotowano 13 nowych przypadków z Wrocławia i Wałbrzycha oraz powiatów: kamiennogórskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i zgorzeleckiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w województwie dolnośląskim wynosi 2693.

Piątek, godz. 17.30 Nie żyje 5 kolejnych Dolnoślązaków zakażonych koronawirusem - informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarli to troje wrocławian (dwie kobiety: 88-letnia i 90-letnia oraz 93-letni mężczyzna). Nie żyją też 72-latek z Wałbrzycha oraz 69-latka ze szpitala w Bolesławcu.

Od rana przybyło także 13 kolejnych zakażeń koronawirusem we Wrocławiu i Legnicy oraz powiatach: kłodzkim, świdnickim i dzierżoniowskim.

Piątek, godz. 15 Dwaj księża z kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia przy ulicy Wittiga we Wrocławiu mają koronawirusa. Wśród zakażonych jest proboszcz parafii. Zakażeni mogą być też wierni, którzy uczestniczyli w nabożeństwach w kościele. Więcej na ten temat piszemy tutaj:

Piątek, godz. 10.30 Letnie obozy i kolonie będą mogły się w tym roku odbyć, ale pod wieloma warunkami. A co ze szkolnymi półkoloniami?

Szkoły w tej chwili zgłosiły kilka tysięcy dzieci, chcących uczestniczyć w półkoloniach, a nie kilkanaście tysięcy, jak to było w poprzednich latach. Poprosiliśmy szkoły, żeby jeszcze raz przyjrzały się sytuacji i sprawdziły zainteresowanie. Półkolonie będą na pewno i szkoły przynajmniej częściowo przygotowują się do organizowania półkolonii, tylko jest pytanie, w jakim stopniu rodzice będą tym zainteresowani - mówi Anna Bytońska z wrocławskiego ratusza.

Piątek (5 czerwca), godz. 10 7 nowych przypadków zakażenia odnotowano od wczoraj na Dolnym Śląsku.

Czwartek, godz. 17.45 Od rana odnotowano 222 nowe przypadki zakażenia koronawirusem z województw:

łódzkiego (112),

mazowieckiego (50),

śląskiego (16),

podlaskiego (11),

dolnośląskiego (8),

małopolskiego (6),

opolskiego (4),

świętokrzyskiego (4),

wielkopolskiego (4),

kujawsko-pomorskiego (3),

zachodniopomorskiego (2),

lubelskiego (1),

pomorskiego (1). Liczba zakażonych koronawirusem w całej Polsce wynosi obecnie 25048 osób, z czego 1117 osób zmarło. Czwartek (4 czerwca), godz. 10 139 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce odnotowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych chorych jest z województwa śląskiego (104). Na Dolnym Śląsku mamy 3 nowe przypadki zakażenia.

Środa, godz. 17.30 Mamy 142 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej z województw: łódzkiego (54), śląskiego (31) i mazowieckiego (28). Na Dolnym Śląsku jest 7 nowych zakażonych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci kolejnych 13 osób. Wśród nich jest 5 osób z Wrocławia. Przy Koszarowej zmarli: 59-letnia kobieta, 60-letnia kobieta, 67-letni mężczyzna, 90-letni mężczyzna i 91-letnia kobieta. Ostatnia trójka to mieszkańcy powiatu oławskiego.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi obecnie 24687, z czego 1115 osób zmarło.

Środa (3 czerwca), godz. 10 87-letni mężczyzna zakażony koronawirusem zmarł w szpitalu w Wałbrzychu. Od początku epidemii na Dolnym Śląsku koronawirus stał się przyczyną śmierci już 122 osób.

Na Dolnym Śląsku jest 3 nowych chorych w powiatach: oleśnickim, średzkim i polkowickim. Wtorek, godz. 17.30 Potwierdzono 7 kolejnych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku - we Wrocławiu oraz powiatach oleśnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim i lubańskim.

Wtorek (2 czerwca), godz. 10 W szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu zmarły dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem. To dwie kobiety: 59-letnia oraz 84-letnia. Dwie kolejne osoby - mieszkańcy Wrocławia i powiatu kłodzkiego - są zakażone koronawirusem.

Poniedziałek, godz. 17.30 Mamy 30 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku.

Poniedziałek (1 czerwca), godz. 10 W niedzielę we wrocławskim szpitalu przy Koszarowej zmarła 91-letnia kobieta zakażona koronawirusem. Nie żyje też 83-letni pacjent szpitala w Bolesławcu.

Mamy też 6 nowych przypadków koronawirusa w regionie. Chorzy są z powiatów bolesławieckiego i oleśnickiego.

Niedziela, godz. 17.30 Do 13 wzrosła liczba nowych chorych na Dolnym Śląsku w niedzielę. Ministerstwo zdrowia poinformowało właśnie o 9 kolejnych chorych z Wrocławia oraz powiatów kłodzkiego, lubińskiego, świdnickiego i oleśnickiego.

W sumie, w ciągu ostatniego tygodnia na całym Dolnym Śląsku odnotowano176 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - to dwukrotnie mniej niż w kwietniowym szczycie. Niedziela (31 maja), godz. 10 4 kolejne osoby z Dolnego Śląska są zakażone koronawirusem. To mieszkańcy Wrocławia i powiatu kłodzkiego. Sobota, godz. 17.30 U 11 kolejnych Dolnoślązaków potwierdzono zakażenie koronawirusem. Od rana liczba chorych wzrosła więc łącznie o 25. Tym razem nowe zakażenia zostały stwierdzone u pacjentów z powiatów kłodzkiego i wołowskiego. Sobota, godz. 11 Ognisko koronawirusa w dolnośląskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji przy Podwalu. Jeden z funkcjonariuszy jest zakażony. Na kwarantannę wysłano 20 osób - 14 policjantów i 6 pracowników cywilnych. Informację potwierdził nam rzecznik dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz

Sobota (30 maja), godz. 10 Na Dolnym Śląsku przybyło 14 chorych zakażonych koronawirusem. To mieszkańcy Wrocławia, Legnicy oraz powiatów oleśnickiego, wołowskiego, bolesławieckiego i polkowickiego. Piątek, godz. 10 Mamy 141 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej z województw: śląskiego (98), dolnośląskiego (13) i opolskiego (9).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci 5 osób zakażonych koronawirusem.

Liczba zakażonych koronawirusem: 22964, z czego 1043 nie żyje.

Piątek (29 maja), godz. 8 Od soboty 30 maja 2020 r. ponownie będzie można korzystać z osiedlowych placów zabaw dla dzieci. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje rozporządzenie w tej sprawie. Piszemy o tym tutaj:

Czwartek, godz. 18

Czwartek, godz. 16 Wrocławskie lotnisko przygotowuje się do wznowienia połączeń pasażerskich po przerwie spowodowanej epidemią. Początkowo przywrócone zostaną tylko loty krajowe do Warszawy – od 1 czerwca obsługiwać je będą dwa razy dziennie PLL LOT.

Mamy nadzieję, że już wkrótce przywrócone zostaną pasażerskie loty międzynarodowe, a wraz z tą decyzją przewoźnicy ogłoszą od kiedy i jakie połączenia wznawiają. Na pewno będziemy informować o tym pasażerów na bieżąco – mówi prezes wrocławskiego lotniska Dariusz Kuś . Więcej o tym przeczytacie tutaj:

Czwartek (28 maja), godz. 10 Najnowszy komunikat Ministerstwa Zdrowia:

Środa (27 maja), godz. 10 Mamy 26 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku.

Wtorek, godz. 17.40 Ministerstwo Zdrowia informuje o śmierci trójki kolejnych Dolnoślązaków zakażonych koronawirusem - to 79-letnia pacjentka szpitala we Wrocławiu, 88-letni mężczyzna ze szpitala w Wałbrzychu oraz 88-letnia kobieta leczona w Bolesławcu. Wtorek, godz. 17.30 Jest 6 kolejnych osób zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku - to mieszkańcy Wrocławia oraz powiatów wrocławskiego, kłodzkiego i legnickiego.

Wtorek (26 maja), godz. 10 Na Dolnym Śląsku zakażenie wykryto u kolejnych 10 osób - pochodzą one z Legnicy oraz powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, wołowskiego, kłodzkiego i legnickiego, oleśnickiego, wołowskiego. Poniedziałek, godz. 17.30 Mamy 22 nowe przypadki koronawirusa na Dolnym Śląsku. Chorzy pochodzą z Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy oraz powiatów oleśnickiego, średzkiego, bolesławieckiego, kłodzkiego i ząbkowickiego.

Poniedziałek, godz. 17 Po przerwie związanej z epidemią koronawirusa ponownie miało ruszyć wrocławskie Hydropolis, ale otwarcie odwołano. Nie zgodził się na nie sanepid. Poniedziałek, godz. 10 Na Dolnym Śląsku jest 15 nowych chorych z koronawirusem. To mieszkańcy Wrocławia, Legnicy oraz powiatów jaworskiego, legnickiego i świdnickiego. Poniedziałek (25 maja), godz. 9.30 Obowiązkowe badanie temperatury przed wejściem do budynku, maksymalnie 12 osób w grupie, dwumetrowe odstępy między ławkami i brak obiadów w stołówkach. Szkoły od dziś znów są otwarte, ale w bardzo zaostrzonym rygorze sanitarnym. Więcej piszemy o tym tutaj:

Niedziela, godz. 17.30 Ministerstwo Zdrowia podało, że w całej Polsce jest 90 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej w województwach: śląskim (24), łódzkim (23) i mazowieckim (20). Na Dolnym Śląsku przybyło 11 zakażonych osób. W sumie od wczoraj w naszym regionie mamy więc 19 nowych przypadków.

Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego:

- liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją: 3816,

- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1077,

- liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19: 334. Od początku epidemii, na terenie województwa dolnośląskiego stwierdzono 2418 przypadków zachorowania na COVID-19. W całej Polsce - 21326. Niedziela, godz. 11.30 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowe zostanie ponownie otwarte w poniedziałek 25 maja. Będzie czynne w dni robocze w godz. 9-16.30, a w weekendy 9-15. Zdjęcia i opisy psów, które czekają na nowe domy zobaczycie tutaj:

Niedziela, godz. 10 Mamy 8 nowych chorych na Dolnym Śląsku. To osoby z Wrocławia i Wałbrzycha oraz powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego i oleśnickiego.

Niedziela (24 maja), godz. 9 "Szczęśliwy Dzień" - taki tytuł nosi piosenka nagrana przez zespół Marcus Arent. "Utwór i teledysk dedykujemy wszystkim osobom, które ciężko pracowały podczas epidemii Covid19 oraz wszystkim osobom, które dzielnie znosiły ten trudny okres na kwarantannach" - mówią twórcy. W teledysku wystąpiło wielu wrocławian. Zobaczcie tutaj:

Sobota, godz. 20 Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis ponownie zostanie otwarta 26 maja 2020 roku. Na odwiedzających czekają pewne zmiany, które wynikają z troski o ich zdrowie i bezpieczeństwo, ale także nowości. O szczegółach przeczytajcie tutaj:

Sobota, godz. 17.40 Ministerstwo Zdrowia informuje o 97 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Wśród nich jest 21 osób z Dolnego Śląska.

Sobota, godz. 15 W pierwszej połowie czerwca po trzymiesięcznej przerwie mają zostać otwarte siłownie, kluby fitness oraz baseny, zarówno te kryte, jak i na wolnym powietrzu. Dokładny termin ma przedstawić w przyszłym tygodniu minister zdrowia. Portal gazetawroclawska.pl dotarł do wstępnych wytycznych, jakie mają obowiązywać na basenach po ich otwarciu. Jak będzie wyglądało korzystanie z pływalni? Przeczytacie tutaj:

Sobota (23 maja), godz. 10 W całej Polsce od wczoraj stwierdzono 219 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej w województwach: śląskim (162), wielkopolskim (12) i dolnośląskim (12). Ministerstwo Zdrowia informuje także o śmierci kolejnych 8 zakażonych osób w Łańcucie, Zgierzu, Łodzi i Bełchatowie. Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce: 2083, z czego 990 nie żyje. Piątek (22 maja), godz. 17.40 Ministerstwo Zdrowia informuje o śmierci 92-letniej mieszkanki Wrocławia zakażonej koronawirusem i 52 nowych przypadkach zakażenia. W sumie dziś odnotowano 71 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku.

Piątek, godz. 17 Wszystkie wrocławskie szkoły podstawowe otworzą się w najbliższy poniedziałek 25 maja. Ale na zajęciach pojawi się zaledwie garstka dzieci - wysłanie ich do szkół zadeklarowało zaledwie 12 procent rodziców. Piątek (22 maja), godz. 10 Na Dolnym Śląsku jest 19 nowych chorych z powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, lubińskiego i ząbkowickiego. Czwartek, godz. 17.30 Mamy 16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Na terenie województwa dolnośląskiego jest więc 2295 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. Ministerstwo Zdrowia informuje także o śmierci 51-letniej kobiety, mieszkanki Wielkopolski, która była leczona we Wrocławiu.

W sumie w Polsce mamy już 20143 przypadki zakażeń, a 972 osób nie żyje.

Czwartek, godz. 15.40 W połowie czerwca większość granic w Unii Europejskiej prawdopodobnie będzie otwarta - zapowiedziała w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Szefowa resortu rozwoju zadeklarowała także, że w czerwcu rząd zgodzi się na organizację wesel oraz targów i konferencji z udziałem do 50 osób.

Z całą pewnością nowa normalność będzie nam towarzyszyć jeszcze przez kilkanaście-kilkadziesiąt tygodni. Wiem, że cieszymy się wolnością, że możemy napić się kawy w kawiarni, ale pozostańmy rozważni i roztropni i teraz - zaapelowała przebywająca dziś we Wrocławiu wicepremier. Czwartek (21 maja), godz. 10 Trzy kolejne przypadki koronawirusa potwierdzono na Dolnym Śląsku. Chorzy pochodzą z Wałbrzycha oraz powiatów oleśnickiego i świdnickiego. Środa, godz. 17.30 Na Dolnym Śląsku stwierdzono kolejnych 9 przypadków zakażenia koronawirusem.

Środa, godz 16 Wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Krzyżanowski poinformował, że w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu zmarł zakażony koronawirusem 68-letni mężczyzna. Środa, godz 15 Wrocławskie zoo ponownie otwarte! Po 72 dniach przerwy (ogród był zamknięty z powodu epidemii koronawirusa) znów można je zwiedzać. Ale nie wszystkie atrakcje są dostępne. Więcej o tym pisaliśmy tutaj:

Środa (20 maja), godz. 10 Na Dolnym Śląsku jest 10 nowych chorych - podało w porannym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Nowe zakażenia potwierdzono u mieszkańców Wrocławia, Legnicy oraz powiatów wrocławskiego, wołowskiego, kłodzkiego i lubińskiego.

Wtorek, godz. 20 Nextbike Polska, operator Wrocławskiego Roweru Miejskiego, złożył wniosek o upadłość. Przyczyną problemów finansowych jest epidemia koronawirusa. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:

Wtorek, godz. 17.30 Na Dolnym Śląsku mamy 16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie stwierdzono więc dziś w naszym regionie 31 przypadków.

Liczba osób zakażonych koronawirusem w całej Polsce wynosi obecnie 19268, z czego 948 zmarło. Wtorek, godz. 15 1 czerwca 2020 r. rząd ma wprowadzić nowy etap łagodzeni obostrzeń w Polsce. W ciągu dwóch najbliższych tygodni może zapaść decyzja o złagodzeniu obowiązku noszenie maseczek w niektórych regionach. W części województw obowiązek zasłaniania ust i nosa mógłby zostać zniesiony na otwartych przestrzeniach. Jakie nakazy i zakazy zostaną zmienione? Pisaliśmy o tym tutaj:

Wtorek, godz. 13 Zakażenie koronawirusem ujawniono u trzech lekarzy kardiologów ze szpitala przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Wstrzymane przyjęcia pacjentów na oddział kardiologii i pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego. Prowadzone są badania 120 osób - pracowników oraz pacjentów szpitala. Więcej o tym przeczytacie tutaj:

Wtorek (19 maja), godz. 10 Na Dolnym Śląsku mamy 15 nowych zakażeń koronawirusem. Chorzy to mieszkańcy: Wrocławia, Jeleniej Góry i Legnicy oraz powiatów milickiego, oleśnickiego, trzebnickiego, legnickiego i ząbkowickiego.

Poniedziałek, godz. 17.30 Mamy 139 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, w tym 34 z Dolnego Śląska. Minister Zdrowia poinformował także o śmierci kolejnych osób, w tym 86-letniego mężczyzn i 94-letniej kobiety z Wrocławia.

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi obecnie: 185, w tym 936 osoby zmarłe.

Poniedziałek, godz. 10 Ministerstwo Zdrowia podało informację o 26 nowych zakażeniach z Wrocławia oraz powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, kłodzkiego, legnickiego, lubańskiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego.

Niedziela, godz. 18 Na Dolnym Śląsku w niedzielę stwierdzono 6 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To najniższy wskaźnik od 20 marca. W całym mijającym tygodniu koronawirusa stwierdzono u 164 mieszkańców Dolnego Śląska. To o ponad połowę mniej niż w poprzednim tygodniu. Przeczytajcie o tym więcej tutaj:

Sobota, godz. 17.30 Ministerstwo Zdrowia informuje o 9 nowych zakażeniach na Dolnym Śląsku. Od rana przybyło ich więc łącznie 19. Nowi chorzy pochodzą z Wrocławia oraz powiatów średzkiego, trzebnickiego, ząbkowickiego i legnickiego. Sobota (16 maja), godz. 10 Mamy 10 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. To osoby z Wrocławia oraz powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, kłodzkiego, oleśnickiego, oławskiego i świdnickiego. W szpitalach na Dolnym Śląsku przebywa obecnie 311 osób zakażonych koronawirusem lub takich, u których lekarze podejrzewają zakażenie.

Od początku epidemii na Dolnym Śląsku wyzdrowiało 884 spośród 2160 zakażonych, czyli 41 procent.

Piątek, godz. 17.40 Informacja Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa (stan na 15.05 godz. 17:30) Na terenie województwa dolnośląskiego jest 2141 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce: 18 016.

Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego:

liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją: 4285,

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1044,

liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19: 323. Piątek, godz. 11 Zmarły wczoraj we Wrocławiu 42-letni mężczyzna był mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie koło Oleśnicy. W weekend wykryto tam zakażenie u 46 osób - podaje portal gazetawroclawska.pl.

Piątek (15 maja), godz. 10 Po kilku dniach sporych wzrostów liczby nowych zakażeń na Dolnym Śląsku, dziś rano napływają uspokajające wieści. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin przybyły tylko 3 zakażenia - we Wrocławiu oraz powiatach wrocławskim i oleśnickim.

Czwartek, godz. 17.30 Mamy 146 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 3 z Dolnego Śląska.

Zmarło kolejnych 14 osób zakażonych koronawirusem, w tym 42-letni mężczyzna z Wrocławia. To jedna z dwóch najmłodszych w regionie ofiar koronawiursa od początku epidemii. Na razie nie wiadomo wiele o okolicznościach jego zakażenia i śmierci. Wiemy jedynie, że miał także inne choroby. Na terenie województwa dolnośląskiego mamy już więc 2125 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. Oto aktualne dane dla naszego regionu:

liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją: 4469,

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1101,

liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19: 331. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to obecnie: 17615, z czego 883 osoby nie żyją. Czwartek (14 maja), godz. 10 Wrocław, Legnica oraz powiaty: oleśnicki, dzierżoniowski, legnicki i ząbkowicki - to miejsca, skąd pochodzą nowi chorzy na koronawirusa. Wojewoda poinformował rano o 19 nowych przypadkach zakażeniach na Dolnym Śląsku.

Środa, godz. 20.30 Kolejny dom pomocy społecznej zagrożony koronawirusem. Zakażenie stwierdzono u jednego z 95 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. św. Jadwigi w Brzegu Dolnym. Chory podopieczny nie miał żadnych objawów. Dziś trafił do wrocławskiego szpitala przy Koszarowej. Trwa pobieranie wymazów od wszystkich pracowników i mieszkańców. Środa, godz. 17.30 Mamy 142 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. W województwie dolnośląskim przybyło 12 zakażonych osób. Z informacji wojewody wynika, że nowi chorzy pochodzą z Wrocławia, Wałbrzycha oraz powiatów oleśnickiego, wołowskiego i wrocławskiego. Od rana na Dolnym Śląsku potwierdzono dziś 44 nowe zachorowania.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o śmierci 73-letniego mężczyzny z Wrocławia.

Liczba zakażonych koronawirusem w całym kraju wynosi obecnie 17204 osób, w tym 861 nie żyje. Środa, godz. 13 Premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejny etap łagodzenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Zgodnie z wcześniejszymi nieoficjalnymi informacjami, od poniedziałku 18 maja zmieniają się zasady dotyczące m.in. salonów fryzjerskich i kosmetycznych, lokali gastronomicznych i komunikacji miejskiej. O szczegółach przeczytacie tutaj:

Środa (13 maja), godz. 10.20 Mamy 180 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej w województwie śląskim (113) i dolnośląskim (32). Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia i Legnicy oraz powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, jaworskiego, kłodzkiego, legnickiego, lubińskiego, lwóweckiego, oleśnickiego, oławskiego i wrocławskiego.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w województwie dolnośląskim wynosi już 2088.

Ministerstwo Zdrowia informuje o śmierci kolejnych 8 osób zakażonych koronawirusem, wśród nich są dwie kobiety leczone we Wrocławiu: 62-latka z woj. wielkopolskiego i 73-latka z woj. opolskiego. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła liczbę 17 tysięcy. Dotąd zmarło 847 osób. Wtorek, godz. 18.50 Wrocław jest gotowy do otwarcia miejskich basenów, zoo i ogrodu japońskiego, jeśli tylko rząd zniesie zakaz ich działalności - powiedział prezydent Jacek Sutryk. Wtorek, godz. 17.30 Jest 25 nowych przypadków zakażenia na Dolnym Śląsku. Nowi chorzy są z Wrocławia oraz powiatów lwóweckiego, oleśnickiego, polkowickiego, wrocławskiego i ząbkowickiego. Od rana w regionie przybyło 32 chorych.

Wtorek, godz. 10 Jest 7 nowych przypadków koronawirusa na Dolnym Śląsku. Chorzy pochodzą z Wrocławia i Jelenie Góry oraz powiatów kłodzkiego, świdnickiego i wołowskiego.

Wtorek (12 maja), godz. 9.25 Nie żyje kolejna pacjentka szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. To 69-letnia kobieta - podaje portal gazetawroclawska.pl.

Poniedziałek, godz. 17.30 W popołudniowym raporcie Ministerstwo Zdrowia informuje o 6 nowych przypadkach koronawirusa na Dolnym Śląsku, w powiatach: oleśnickim, świdnickim, bolesławieckim, kłodzkim, polkowickim i zgorzeleckim. O rana w regionie potwierdzone zostały łącznie 22 nowe zachorowania.

Zmarło aż troje kolejnych pacjentów zakładu opiekuńczego i hospicjum w Nowogrodźcu w powiecie bolesławieckim Poniedziałek (11 maja), godz. 11.50 Koronawirus znów w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej.

Zarażony jest lekarz internista. Z tego powodu na oddział chorób wewnętrznych nie są przyjmowani pacjenci. Na oddziale pozostaje ponad 20 pacjentów, a 12 lekarzy skierowano na kwarantannę. Zarówno u pracującego w szpitalu personelu medycznego, jak i u pacjentów nie potwierdzono dotychczas innych przypadków zakażeń – informuje Michał Nowakowski, rzecznik marszałka Dolnego Śląska i sodaje, że pozostała część szpitala działa normalnie.

Niedziela, godz. 17.40 Zakażenie koronawirusem stwierdzono u kolejnych 23 osób z Dolnego Śląska.

Ten weekend jest rekordowy pod względem liczby zachorowań od początku epidemii. W sobotę i niedzielę (9-10 maja) w naszym regionie zachorowały w sumie 132 nowe osoby! Niedziela, godz. 17.30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem.

Niedziela (10 maja), godz. 10 Aż 76 osób zaraziło się konawirusem od wczoraj na Dolnym Śląsku! To rekordowa liczba od początku epidemii w naszym regionie. Większość nowych zakażeń dotyczy najprawdopodobniej domu pomocy społecznej w Ostrowinie w powiecie oleśnickim. Koronawirusa wykryto tam właśnie u 46 osób.

Sobota, godz. 17.30 Od rana stwierdzono kolejne 144 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Najwięcej chorych pochodzi z województw: śląskiego (75), mazowieckiego (34), łódzkiego (16) i dolnośląskiego (14).

Ministerstwo Zdrowia informuje także o śmierci kolejnych 8 osób zakażonych koronawirusem, w tym 69-letniego mężczyzny z Bolesławca. To 70. ofiara śmiertelna koronawirusa na Dolnym Śląsku. Liczba zakażonych koronawirusem w całej Polsce: 15651, z czego 785 osób zmarło. Sobota (9 maja), godz. 10 Mamy 144 nowe przypadki zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (81),

dolnośląskiego (19),

wielkopolskiego (15),

małopolskiego (9),

świętokrzyskiego (8),

warmińsko-mazurskiego (3),

opolskiego (3),

zachodniopomorskiego (3),

lubelskiego (2),

kujawsko-pomorskiego (1). Liczba zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 15510, w tym 777 zmarłych. Piątek, godz. 19.15 Dwóch pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Szóstka z Wrocławia ma koronawirusa. Zakażeni to około 60-letni mężczyźni konserwatorzy. Jeden z nich ostatni raz był w pracy 29 kwietnia, drugi - 30 kwietnia. Pracowali razem. Więcej i tym przeczytacie tutaj:

Piątek, godz. 17.30 Mamy 187 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z województw, w tym 23 z województwa dolnośląskiego.

Ministerstwo Zdrowia informuje też o śmierci kolejnych 20 osób zakażonych. Są wśród nich wrocławianie: 3 mężczyzn (w wieku: 74, 70 i 85 lat) oraz 3 kobiety (79, 78 i 71 lat). Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi już 15366, z czego 776 osób zmarło. Piątek, godz. 13.30 Dwie pielęgniarki i jedna pacjentka ze szpitala przy ul. Fieldorfa mają koronawirusa. Pielęgniarki przebywają na kwarantannie, a pacjentka musiała być przewieziona do szpitala przy Koszarowej. Oddział neurologii z pododdziałem udarowym nie przyjmują pacjentów.

Piątek, godz. 11 107 spośród 388 mieszkańców Wrocławia zakażonych koronawirusem wyzdrowiało - wynika z danych wojewody. W większości chodzi o osoby, które koronawirus zaatakował na początku epidemii i które zakażenie przechodziły bezobjawowo lub bardzo łagodnie.

Piątek, godz. 9.35 Dobra informacja z DCCHP oddział w Obornikach Śląskich. W nocy otrzymano wynik jednego z pacjentów. Wynik jest negatywny, zatem pacjent wyzdrowiał i zostanie dzisiaj wypisany. W ostatnich dniach w tym szpitalu wyzdrowiało 16 osób.

STATYSTYKI:

- Szpital im. J. Gromkowskiego: 109 pacjentów, potwierdzonych 75, (3 pacjentów na OIT), na obserwacji 7 osób, 112 sal wolnych, izolatorium Ślężak - 27 osób, 81 sal wolnych

- DCCHP izolatorium w Obornikach: 22 pacjentów, 20 osób dodatnich

- Szpital w Wałbrzychu: 36 pacjentów, 27 osób z wynikiem pozytywnym, 8 sal wolnych, 6 osób w izolatorium "Azalia"

- Szpital w Legnicy: 21 pacjentów

- SP ZOZ w Bolesławcu: 38 pacjentów, 25 osób dodatnich, 4 osoby na OIT, 10 osób w izolatorium

- Pogotowia Ratunkowe, przewozy dotyczące COVID-19: Wrocław: dzień-8, noc-4, Wałbrzych: dzień-2, noc-0, Legnica: dzień-5, noc-3, Jelenia Góra: dzień - 0, noc- 0. Czwartek, godz. 17.40 Mamy 166 nowych przypadków zakażenia koronawiruse. Chorzy pochodzą z województw: łódzkiego (59),

śląskiego (38),

mazowieckiego (36),

małopolskiego (9),

dolnośląskiego (8),

opolskiego (5),

świętokrzyskiego (3),

zachodniopomorskiego (2),

pomorskiego (2),

podkarpackiego (1),

lubuskiego (1),

wielkopolskiego (1),

lubelskiego (1).

Od rana w Polsce zmarło kolejnych 18 osób, w tym 2 we Wrocławiu (66-letnia kobieta oraz 69-letni mężczyzna). W sumie liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła już 15 tysięcy osób, 755 zmarło. Czwartek, godz. 10.50 Potwierdzono obecność koronawirusa SARS-CoV2 u jednego pracownika Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie osoby z kontaktu z osobą zakażoną poddane zostały odpowiednim procedurom sanitarno-epidemiologicznym. Od wszystkich tych osób pobrane zostały wymazy.

Wojewoda Dolnośląski z troski o najbliższych współpracowników podjął decyzję o pracy zdalnej do momentu otrzymania wyniku. Wszystkie działania podejmowane są w ścisłej współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki funkcjonuje bez zmian.

Środa, godz. 18 Zgodnie z decyzją rządu, przedszkola i żłobki w Polsce mogą być czynne od 6 maja. Mogą, ale nie muszą. Bo decyzję o otwarciu mają podejmować samodzielnie poszczególne samorządy. We Wrocławiu prezydent Jacek Sutryk przedszkoli i żłobków nie otworzył.

Musimy się do tego przygotować. Otworzymy przedszkola w przyszłym tygodniu. Ale nie tak, jak chciał rząd, bo tego się nie da robić. Mogą zostać otwarte pierwsze placówki, zarówno żłobkowe, jak i przedszkolne. Szczególnie te, gdzie jest bardzo duże zapotrzebowanie i presja rodziców, którzy muszą wrócić do pracy. Ile ich będzie, jakie to będą placówki, to jeszcze ustalam - stwierdził prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Więcej na ten temat piszemy tutaj:

Środa, godz. 17.35 Mamy 93 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Najwięcej nowych chorych jest z województw: mazowieckiego (42), łódzkiego (27) i śląskiego (12). Na Dolnym Śląsku stwierdzono 3 przypadki zachorowań.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że od rana zmarło kolejnych 11 osób zakażonych koronawirusem, większość miała choroby współistniejące. Środa, godz. 10 Na Dolnym Śląsku jest 17 nowych zakażeń koronawirusem. Chorzy pochodzą z powiatów bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego i legnickiego. Nie ma nowych chorych z Wrocławia.

Środa (5 maja), godz. 9.25 W szpitalu przy ul. Koszarowej zmarła 62-letnia kobieta zakażona koronawirusem. Zmagała się też z nowotworem. To 62. ofiara śmiertelna epidemii na Dolnym Śląsku i 25. we Wrocławiu Wtorek, godz. 17.30 Mamy 189 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (78), śląskiego (35), dolnośląskiego (35), łódzkiego (20), wielkopolskiego (8), małopolskiego (5), zachodniopomorskiego (5) oraz po jednym z podkarpackiego, pomorskiego i opolskiego

Na Dolnym Śląsku jest 35 nowych chorych, w ciągu doby ich liczba wzrosła więc już o 46. Nowe zakażenia pojawiły się we Wrocławiu oraz w powiatach: wrocławskim, trzebnickim, oleśnickim, kłodzkim i legnickim.

Minister zdrowia przekazał także informację o śmierci kolejnych 16 osób, wśród nich są 3 osoby z Wrocławia i 1 z Wałbrzycha.

Wtorek, godz. 16 Ograniczenia w przemieszczaniu się i inne obostrzenia mogą wrócić. Tak zapowiedział dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski w TVN24. Jeśli liczba zarażonych wzrośnie za dwa tygodnie, będzie to oznaczało, że poluzowanie obostrzeń pozwoliło epidemii dalej się rozwijać. Wtedy rząd może znów wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Wtorek, godz. 14.50 Nowy oddział intensywnej terapii przeznaczony dla zakażonych koronawirusem uruchomiono dziś w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Chałubińskiego 1A. W tej chwili jest tam 8 łóżek, docelowo ma być ich 14. Wtorek, godz. 14 WKS Śląsk Wrocław zna już wyniki testów na koronawirusa piłkarzy, sztabu i pracowników. Nieoficjalna informacja brzmi: nie stwierdzono żądnego przypadku zakażenia i zespół teoretycznie od jutra może wrócić do zajęć w większych grupach. Nie wiadomo jednak, jak sytuacja kształtuje się w pozostałych klubach. Ekstraklasa we wtorek 5 maja przed południem nakazała wszystkim wstrzymanie się z treningami. Więcej przeczytacie o tym tutaj:

Wtorek, godz. 11 Pracownica firmy sprzątającej budynek wrocławskiego sądu dla Fabrycznej przy ul. Świebodzkiej jest zakażona koronawirusem. Sąd przekonuje, że kobieta nie miała żadnego kontaktu z urzędnikami a nawet pracownikami sądowej ochrony. Zakażenie ujawniono 27 kwietnia. Wcześniej kobieta nie miała żadnych chorobowych objawów. Więcej przeczytacie o tym tutaj:

Wtorek (5 maja), godz. 10 236 osób zachorowało od wczoraj na koronawirusa w całej Polsce. Wśród nich jest 11 Dolnoślązaków.

Zmarły kolejne trzy osoby.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi obecnie: 14242, z czego 700 osób nie żyje.

Poniedziałek, godz. 17.40 Zmarło kolejnych 15 osób zakażonych koronawirusem - poinformowało Ministerstwa Zdrowia, wśród nich jest 53-letni mężczyzna z Wrocławia. To już 24. ofiara zakażenia we Wrocławiu i 59. na Dolnym Śląsku.

Mamy też 69 nowych chorych z województw: śląskiego (19),

łódzkiego (19),

mazowieckiego (12),

podkarpackiego (7),

opolskiego (6),

dolnośląskiego (3),

małopolskiego (2),

zachodniopomorskiego (1). Poniedziałek, godz. 17 Klienci w maseczkach, sprzedawcy w przyłbicach, na parkingach dostępne do drugie miejsce, w sklepach odzieżowych zamknięte przebieralnie. Tak wyglądał pierwszy dzień otwarcia galerii handlowych we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia:

Poniedziałek, godz. 14.30 Trzy kolejne osoby zakażone koronawirusem zmarły dziś w szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu. To dwie pacjentki z chorobami onkologicznymi: 66 - letnia i 69-letnia oraz 80 - latek z poważnymi chorobami towarzyszącymi. Poniedziałek, godz. 10.30 Mamy 244 nowe przypadki zakażenia koronawirusem z województw: dolnośląskiego (75),

śląskiego (61),

mazowieckiego (33),

małopolskiego (30),

zachodniopomorskiego (13),

wielkopolskiego (11),

opolskiego (7),

podkarpackiego (6),

świętokrzyskiego (4),

warmińsko-mazurskiego (2),

lubuskiego (2).

Zmarło kolejnych 5 osób zakażonych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Poniedziałek (4 maja), godz. 9 Od dziś wznawiają działalność galerie i centra handlowe. Które sklepy są otwarte, jakie zasady obowiązują na zakupach? O tym pisaliśmy tutaj:

Niedziela, godz. 13 83-letnia i 65-letnia kobiety oraz 63 letni mężczyzna to kolejne osoby, które zmarły w wyniku zarażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. 63-latek był leczony we Wrocławiu. Obie kobiety były pacjentkami szpitala w Bolesławcu. 65-latka do szpitala trafiła z hospicjum w Nowogrodźcu - to już szósta ofiara śmiertelna z tego ośrodka. 83-latka do szpitala została przywieziona ze Świdnicy. Miała liczne choroby współistniejące.

Liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku wzrosła od soboty o 25. Są to osoby z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, lwóweckiego, oleśnickiego, średzkiego, świdnickiego, wołowskiego i wrocławskiego.

Sobota, godz. 18.30 W sobotę zamknięty został SOR w szpitalu przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Jeden z pracujących tu ratowników jest zakażony koronawirusem. Jego kolegów skierowano na kwarantannę. Tymczasem w piątek w ciągu dnia i w nocy z piątku na sobotę w szpitalu przy ul. Koszarowej zmarły trzy osoby: 85-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna, 79-letnia kobieta. Informację potwierdził wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Krzyżanowski. Szpital nie informował wcześniej o śmierci tych osób. Z kolei resort zdrowia poinformował w środę o śmierci 64-letniego pacjenta szpitala w Bolesławcu. Sobota, godz. 17.36 Informacja Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem (stan na 02.05 godz. 17:30) Na terenie województwa dolnośląskiego są 1620 potwierdzone przypadki zachorowania na COVID-19.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce: 13 375.

Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego:

liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją: 4411,

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1363,

liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19: 359. Sobota , godz. 9.30 W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego w przeciągu wczorajszego dnia oraz nocy zmarły trzy osoby: 85-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna, 79-letnia kobieta. To bardzo smutne wiadomości. STATYSTYKI:

- Szpital im. J. Gromkowskiego: 123 pacjentów, potwierdzonych 82, (8 pacjentów na OIT), na obserwacji 10 osób, 112 sal wolnych, 25 osób w izolatorium Wieniawa, wolnych sal/łóżek 104/104, izolatorium Ślężak - 0 osób, 107 sal wolnych

- DCCHP izolatorium w Obornikach: 36 pacjentów, 34 osób dodatnich, 2 sale wolne

- Szpital w Wałbrzychu: 35 pacjentów, 27 osób z wynikiem pozytywnym, 0 osób na OIT, 1 osoba wyzdrowiała do tej pory, 9 sal wolnych

- Szpital w Legnicy: 21 pacjentów, 7 osób z wynikiem dodatnim, 1 osoba na OIT, 24 sale wolne

- SP ZOZ w Bolesławcu: 35 pacjentów, 2 osoby na OIT, 10 osób w izolatorium

- Pogotowia Ratunkowe, przewozy dotyczące COVID-19: Wrocław: dzień-6, noc-7, Wałbrzych: dzień-1, noc-1, Legnica: dzień-1, noc-2, Jelenia Góra: dzień - 0, noc- 0. Wcześniejszą relację znajdziecie TUTAJ - KLIK!

Czy koronawirus traci moc?