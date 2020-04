Koronawirus Dolny Śląsk. Koronawirus w komendzie. Cała jednostka wyłączona! [AKTUALIZACJA]

Na Dolnym Śląsku chorują już 862 osoby. 27 zmarło. Koronawirus wyłączył z pracy komendę policji w Wołowie.

AKTUALIZACJA 17 KWIETNIA GODZ. 12.30

43 nowe zakażenia na Dolnym Śląsku. Potwierdzono je testami u mieszkańców Wrocławia, Jeleniej Góry oraz powiatów oławskiego, strzelińskiego, oleśnickiego, wołowskiego, bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, legnickiego, lwóweckiego i złotoryjskiego. Dobra wiadomość z Wrocławia, wyzdrowiał chirurg ze szpitala przy Koszarowej. To jeden z pierwszych lekarzy zakażonych koronawirusem we Wrocławiu. Po miesiącu od zarażenia przeniesiono go z oddziału intensywnej opieki medycznej na zwykły oddział. Nie wiadomo, jak się zaraził. Koronawirusem zaraziło się sześciu policjantów z Wołowa. Wszyscy leczeni są na kwarantannie domowej. Zapadła decyzja o zamknięciu komendy w Wołowie. Dopóki policjanci nie wrócą do służby, powiatem wołowski będzie obsługiwać policja z Lubina. Na Dolnym Śląsku chorują już 862 osoby. 27 zmarło. W kraju, wg danych rządowych, zacrorowało już 8214 osób, zmarło 318.

AKTUALIZACJA 16 KWIETNIA GODZ. 18.00

Na Dolnym Śląsku jest 36 nowych zakażeń koronawirusem. Od rana przybyło ich więc 55. Nowe przypadki koronawirusa zdiagnozowano we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz powiatach jeleniogórskim, lubańskim, lwóweckim, strzelińskim, trzebnickim, wołowskim i złotoryjskim. O śmierci trzech kolejnych osób z regionu poinformowało MZ. To 79-letnia kobieta z Wrocławia (to pacjentka szpitala przy ul. Koszarowej) oraz dwie mieszkanki Oleśnicy - 88-letnia i 79-letnia. Do dziś na koronawirusa na Dolnym Śląsku zmarło już 27 osób. Choruje 819.

AKTUALIZACJA 16 KWIETNIA GODZ.12.00

W kraju mamy 189 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej, bo aż 62, na Śląsku. W naszym województwie, wg danych Ministerstwa Zdrowia zachorowało kolejnych 19 osób. To mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry oraz powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, górowskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego,milickiego, oleśnickiego i trzebnickiego.



7771 tyle osób, według ministerstwa, zachorowało na koronawirusa w Polsce, 292 osoby zmarły (kolejne 6 osób to mieszkańcy: Raciborza, Starachowic, Gdańska, Tychów, Jarosławia i Wysokiego Mazowieckiego.

783 to wg danych wojewody, liczba chorych na Dolnym Śląsku, 25 osób zmarło

Koronawirus w starostwie Powiatowym w Trzebnicy. Chora jest naczelniczka wydziału organizacyjnego. Wszystkie wydziały starostwa zostały zamknięte, w tym wydział komunikacji i geodezji. Dwie nowe osoby (łącznie to już 32 zakażonych), zakażone koronawirusem w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Caritasu w Jeleniej Górze. W ostatnich dniach zakażenie ujawniono tam u 30 osób spośród 61 przebadanych z jednego z oddziałów Zakładu. Dwie z nich zmarły. Później badaniu poddano 91 osób z dwóch pozostałych oddziałów jeleniogórskiego Caritasu. Tylko dwie trzeba było izolować z powodu zakażenia.

AKTUALIZACJA 15 KWIETNIA GODZ. 20.00

10 nowych przypadków koronawirusa na Dolnym Śląsku - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nowe zakażone osoby pochodzą z Jeleniej Góry i Legnicy oraz powiatów bolesławieckiego, lwóweckiego, wrocławskiego, wołowskiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego. W Polsce nie żyje kolejnych 18 osób. Do 764 osób wzrosła w środę liczba zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku.

AKTUALIZACJA 15 KWIETNIA GODZ. 11.00

Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia i Jeleniej Góry, a także z powiatów bolesławieckiego, górowskiego, jeleniogórskiego, lubińskiego, oleśnickiego, średzkiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego. 754 to wg danych wojewody liczba chorych na Dolnym Śląsku, 25 osób zmarło. Wśród osób zmarłych, a zakażonych koronawirusem, jest kolejna pacjentka szpitala przy ul. Koszarowej. Miała 71 lat. To ona jest 25 zakażoną osobą, która zmarła w naszym województwie. Walczyła również z nowotworem. W tym samym szpitalu wyzdrowiała natomiast 90-latka, która pokonała koronawirusa i wyszła do domu. Dziś w kraju mamy 206 nowych zakażeń - poinformowało MZ. Najwięcej, bo aż 67 w Wielkopolsce. Zmarło pięć kolejnych osób. Wszystkie miały choroby współistniejące - zaznaczają w ministerstwie. Najmłodsza ofiara miała 56 lat, najstarsza 86.



W Polsce choruje już 7408 osób, nie żyje 268 - dane rządowe.

AKTUALIZACJA 14 KWIETNIA GODZ. 20.00

W naszym województwie koronawirusem zarażają się 24 osoby na 100 tysięcy mieszkańców – podał Główny Inspektorat Sanitarny. W skali kraju to jest kiepski wynik. Obecnie, choruje u nas 723 osoby. 24 zmarły 153 nowe, potwierdzone przypadki zakażenia w Polsce. 10 z nich dotyczy Dolnego Śląska. Nowe, potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą mieszkańców Jeleniej Góry oraz powiatów strzelińskiego, wołowskiego, oławskiego, oleśnickiego i trzebnickiego. Liczba chorych na Dolnym Śląsku wzrosła do 723 osób. W Polsce zmarło kolejnych 12 osób zakażonych koronawirusem. Są też dobre wiadomości. 14 osób na Dolnym Śląsku wyzdrowiało! To dwie kobiety w średnim wieku, młoda i starsza kobieta, 4 mężczyzn w średnim wieku, trzech młodych i dwóch starszych oraz mężczyzna z grupy ryzyka. AKTUALIZACJA 14 KWIETNIA GODZ. 13.00

Najwięcej zakażeń na Dolnym Śląsku jest we Wrocławiu, Jeleniej Górze oraz w powiecie oleśnickim. Najmniej stwierdzono jak dotąd w powiatach jaworskim, wałbrzyskim, bolesławieckim i polkowickim. We wtorek, 14 kwietnia zdiagnozowano kolejne 4. To mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry i powiatów jeleniogórskiego oraz wołowskiego.

Na koronawirusa zmarło sześć kolejnych osób. Wśród nich jest 60-letni Dolnoślązak ze szpitala w Bolesławcu. To pracownik spółki należącej do KGHM. Pracował pod ziemią, w kopalni Polkowice-Sieroszowice na szybie SW-1. W kraju choruje już 7049 osób, 251 zmarło. 713 chorych to mieszkańcy Dolnego Śląska. Nie żyje 24.

AKTUALIZACJA 13 KWIETNIA GODZ. 20:00

12 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek wielkanocny. W kraju liczba zakażonych wzrosła o 260 osób. Zmarło kolejnych 13. Wśród nich 97-letnia kobieta z Jeleniej Góry. Łącznie w Polsce liczba zakażonych to już 6934. Mamy 245 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Na Dolnym Śląsku liczba zakażonych już 709 osób. Ministerstwo nie poinformowało o śmierci 93 - letniego mężczyzny, który zmarł w sobotę w szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu. Zakażone osoby z naszego regionu pochodzą z Wrocławia, powiatu wrocławskiego, Jeleniej Góry oraz powiatów: jeleniogórskiego, kłodzkiego, oleśnickiego i strzelińskiego.

AKTUALIZACJA 12 KWIETNIA GODZ. 17.30

Na Dolnym Śląsku jest 37 nowych osób zakażonych koronawirusem. To mieszkańcy powiatów trzebnickiego, oleśnickiego oraz wrocławskiego.W kraju choruje już 6674 osób, 232 osoby zmarły. Na Dolnym Śląsku chorych jest 697 osób, zmarły 22. AKTUALIZACJA 11 KWIETNIA GODZ. 17.50

Biuro wojewody informuje o 3 kolejnych zakażeniach. To dwaj mieszkańcy Wrocławia i 1 osoba z Legnicy. Liczba zakażonych na Dolnym Śląsku osób wzrosła do 660 . AKTUALIZACJA 11 KWIETNIA GODZ. 11:00 Na Dolnym Śląsku jest 20 nowych zakażeń koronawirusem. Nowe przypadki dotyczą pacjentów z Wrocławia, Jeleniej Góry oraz powiatów trzebnickiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, lubańskiego, jeleniogórskiego, dzierżoniowskiego, zgorzeleckiego, wrocławskiego i złotoryjskiego. W Polsce zmarło kolejnych 14 osób zakażonych koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. To 6 osób z Radomia, 4 osoby z Warszawy, dwie ze Starachowic, jedna z Łańcuta i jedna z Tychów.

6088 zachorowało na koronawirusa w Polsce, 195 osób zmarło

657 choruje na Dolnym Śląsku, 19 zmarło Są też dobre wiadomości. 11 kolejnych osób wyzdrowiało na Dolnym Śląsku. To dziecko, starsza kobieta, 3 młode kobiety, młody mężczyzna i 2 mężczyzn w średnim wieku. AKTUALIZACJA 10 KWIETNIA GODZ. 20:00

Na Dolnym Śląsku jest dziewięć nowych zachorowań – podało po południu Ministerstwo Zdrowia. W naszym regionie ujawniono ich już 637 osób zakażonych. Ministerstwo poinformowało o śmierci 2 osób z Dolnego Śląska – 75 – latka z Wrocławia i 71 letniej kobiety z Bolesławca. Zgon mężczyzny, który zmarł w szpitalu przy Koszarowej, odnotowywaliśmy już dziś rano. Łącznie na Dolnym Śląsku odnotowano zakażenie aż 69 osób. W tym, 29 to podopieczni i pracownicy ośrodka Caritasu w Jeleniej Górze. Są też nowi chorzy we Wrocławiu i powiecie trzebnickim. W całej Polsce resort odnotował 213 nowych zachorowań. Wszystkich zakażonych koronawirusem w kraju jest już 5955 osób. W tym odnotowano 181 przypadków śmiertelnych.

AKTUALIZACJA 10 KWIETNIA GODZ. 10.00

Aż 60 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. Nowych chorych zdiagnozowano we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono również w powiecie strzelińskim, jeleniogórskim, lubańskim, kłodzkim, oławskim, dzierżoniowskim, oleśnickim, wałbrzyskim i lwóweckim. Liczba osób z koronawirusem na Dolnym Śląsku wzrosła już do 628. W czwartek poinformowano o trzech nowych ofiarach śmiertelnych koronawirusa na Dolnym Śląsku - wszyscy to pacjenci szpitala w Bolesławcu. To 78-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni: 78-letni i 58-letni. Pacjenci ci mieli rozsiany nowotwór oraz inne choroby. 5742 - tyle osób, według ministerstwa, zachorowało na koronawirusa w Polsce, 175 osób zmarło 628 - to wg danych wojewody, liczba chorych na Dolnym Śląsku, 18 osób zmarło AKTUALIZACJA 9 KWIETNIA GODZ 19.00

8 kolejnych osób z koronawirusem na Dolnym Śląsku. To osoby z powiatów: górowskiego, lubańskiego, lubińskiego, oławskiego, lwóweckiego, dzierżoniowskiego, złotoryjskiego i legnickiego.

AKTUALIZACJA 9 KWIETNIA GODZ. 13.40

Premier Mateusz Morawiecki: Przedłużamy wszystkie obowiązujące obostrzenia. Eksperci potwierdzają, że one działają dobrze. Do 19 kwietnia przedłużamy obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów i punktów usług. Dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach.

Do 26 kwietnia przedłużamy przerwy w szkołach i wstrzymanie ruchu lotniczego. Podtrzymujemy również zamknięcie granic i obowiązkową kwarantannę. Wielu z nas jest zmęczonych społeczną kwarantanną, ale bez zastosowania odpowiednich środków na dłużej ryzykowalibyśmy, że wirus będzie się rozprzestrzeniał. Premier zaapelował również do Polaków, aby Wielkanoc spędzili w gronie jedynie najbliższej rodziny, z którą mieszkają na co dzień. Ogłosił też, że przesunięte zostaną terminy maturalne, choć dokładna, nowa data nie została jeszcze podana.

Przed nami decydująca faza walki z koronawirusem. Jestem przekonany, że przedłużenie restrykcji, pozwoli nam wracać szybciej do nowej rzeczywistości. Nie odbędą się też majowe matury i egzaminy ósmoklasisty. Odbędą się najwcześniej w drugiej połowie czerwca. O dokładnym terminie uczniowie zostaną poinformowani trzy tygodnie wcześniej. - Te daty nie są ostateczne. Niektóre mogą zostać jeszcze przedłużone. Po świętach chcemy przedstawić plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej - zastrzegł szef rządu.

Minister Zdrowia: Gdybyśmy nie wprowadzili tych ograniczeń, mielibyśmy 50 tysięcy chorych więcej. Od czwartku obowiązek noszenia masek! Od przyszłego czwartku wprowadzamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej - zapowiedział minister Łukasz Szumowski. AKTUALIZACJA 9 KWIETNIA GODZ. 10.20

Jest 21 nowych chorych na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby to mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, trzebnickiego, wrocławskiego i jeleniogórskiego. Na Dolnym Śląsku jest 560 zachorowań. W kraju przybyło 123 zakażonych. "Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 6 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 47-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 90-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 35-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 62-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie, 81-letni i 77-letni mężczyźni z Drzewicy, którzy nie byli hospitalizowani. Wszyscy mieli choroby współistniejące" - przekazuje MZ.

W Polsce choruje 5341 osób. Nie żyją 164.

AKTUALIZACJA 9 KWIETNIA GODZ. 9.50 W kraju wyzdrowiały już 284 osoby. Wśród nich pięć z Dolnego Śląska. - To dwie starsze kobiety, kobieta w średnim wieku oraz młody mężczyzna i mężczyzna w średnim wieku. Są to osoby, u których potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2, a których kolejne testy laboratoryjne okazały się ujemne - informuje biuro wojewody.

W naszym województwie, wg. najnowszych danych, koronawirusa stwierdzono u 539 osób. W kraju choruje 5205, 159 nie żyje. AKTUALIZACJA 8 KWIETNIA GODZ. 13.20

Dziś na Dolnym Śląsku przybyło 12 nowych zakażeń koronawirusem. Nowo zdiagnozowane osoby to mieszkańcy Wrocławia i powiatów: głogowskiego, trzebnickiego, lubińskiego, bolesławieckiego, oławskiego, strzelińskiego i trzebnickiego. Zakażonych jest 539 osób. W kraju mamy 152 nowe przypadki zakażenia. W sumie zakażonych jest 5000 osób. Umarło 136. Wyzdrowiały 222. Wśród ozdrowieńców są też mieszkańcy Dolnego Śląska. Kilka osób wyzdrowiało we Wrocławiu.

Świetne informacje dotarły ze szpitala przy Koszarowej. Wojewoda Dolnośląski poinformował dziś, że jedną z kobiet, która była zakażona koronawirusem, a teraz testy wyszły negatywnie, jest starsza osoba. Kobieta, która wyzdrowiała, zalicza się do tzw. grupy ryzyka, czyli osób powyżej 65 roku życia. Jest mieszkanką powiatu legnickiego. Poprawia się stan zdrowia chirurga ze szpitala przy Koszarowej. Powoli wraca do zdrowia.Wciąż przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale nie ma już koronawirusa. Na OIOM-ie jest z powodu chorób współistniejących. Zdrowieje także dwóch pacjentów hospitalizowanych w Wałbrzychu - po czym poinformował kilka dni temu prezydent miasta i lekarz z tamtejszego szpitala. "Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci siedmiu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 84-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 59-letnia kobieta ze szpitala w Tomaszowie Lubelskim, 87-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Bolesławcu, 83-letnia i 80-letnia kobiety ze szpitala w Łańcucie – wszyscy mieli choroby współistniejące oraz 57-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu" - brzmi dzisiejszy komunikat MZ.

AKTUALIZACJA 7 KWIETNIA GODZ.18.00

Wśród 20 kolejnych zakażonych osób są mieszkańcy Jeleniej Góry i powiatów strzelińskiego, milickiego, średzkiego, kłodzkiego, wołowskiego oraz górowskiego.

W kraju choruje już 4666 osób. 129 zmarło. O 18 kolejnych zgonach poinformowało właśnie ministerstwo. Wśród nich, jedna osoba jest z Dolnego Śląska. To zaledwie 46-letni mieszkaniec z Legnicy. "Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 18 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 46-letni mężczyzna ze szpitala w Legnicy, 86-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, 77-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Częstochowie, 64-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 82-letnia kobieta, 70-letni mężczyzna, 83-letnia kobieta ze szpitala w Pleszewie, 81-letnia kobieta ze szpitala w Warszawie, 80-letni mężczyzna ze szpitala w Piasecznie, 81-letnia kobieta, 65-letni i 68-letni mężczyźni ze szpitala w Poznaniu, 72-letni mężczyzna i 38-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu, którzy mieli choroby współistniejące oraz 61-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu" - czytamy w rządowym raporcie.

AKTUALIZACJA 7 KWIETNIA, GODZ. 11:00

19 kolejnych osób zmaga się z koronawirusem na Dolnym Śląsku. Nowi pacjenci, o których dziś poinformował Wojewoda Dolnośląski to mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów trzebnickiego, jeleniogórskiego, górowskiego, kłodzkiego, kamiennogórskiego, lubińskiego i oleśnickiego. Choruje już 507 osób na Dolnym Śląsku, zmarło 14. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 4 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 64-letni mężczyzna hospitalizowany w Krakowie oraz 83-letnia kobieta hospitalizowana w Tychach, 77-letni mężczyzna hospitalizowany w Poznaniu i 85-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie, którzy mieli choroby współistniejące.

W kraju przybyło dziś 119 chorych. W sumie z COVID 19 zmagają się 4532 osoby w Polsce, 111 zmarło. AKTUALIZACJA 6 KWIETNIA, GODZ.19:00

Jest 11 nowych osób zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku. To osoby z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów ząbkowickiego, oleśnickiego i wołowskiego. Nie żyją kolejni Dolnoślązacy. To 70-letni mężczyzna i 74-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 7 innych ofiarach. Nie żyje 88-letni mężczyzna hospitalizowany w Puławach, 80-letni mężczyzna hospitalizowany w Raciborzu, 82-letnia kobieta hospitalizowana w Częstochowie, 65-letni mężczyzna i 97-letnia kobieta hospitalizowani w Warszawie, 68-letni mężczyzna z DPS w Niedabylu oraz 87-letnia kobieta hospitalizowana w Kędzierzynie-Koźlu.

4413 pacjentów zachorowało w kraju

107 nie żyje AKTUALIZACJA 6 KWIETNIA, GODZ. 17:00

Do 24 osób wzrosła liczba zakażonych pacjentów z Dolnośląskiego Centrum Onkologii przy placu Hirszfelda we Wrocławiu. Koronawirusa ma troje pacjentów i 21 osób z personelu. To drugie, po szpitalu płucnym z ulicy Grabiszyńskiej, epicentrum koronawirusa we Wrocławiu. W Dolnośląskim Centrum Onkologii jako pierwsi zakazili się: lekarz i dwie pielęgniarki. Przebadano cały personel. - Nikt nie wykazywał typowych objawów, ale przebywają na kwarantannie poza szpitalem. Typowych dla zakażenia objawów nie mają też pacjenci, u których wirusa stwierdzono. AKTUALIZACJA 6 KWIETNIA, GODZ. 12.00

Po naprawdę złych wiadomościach z niedzieli, gdzie na Dolnym Śląsku przybyło 61 chorych, a w kraju ogółem 475. Dziś sytuacja wygląda nieco lepiej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało jak dotąd o 99 zachorowaniach, w tym 9 na Dolnym Śląsku. Chorzy to mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry i powiatów: milickiego, trzebnickiego i jeleniogórskiego.

Niestety, zmarły kolejne osoby. Są to 40-letnia kobieta hospitalizowana w Krotoszynie, 87-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach, 61-letni mężczyzna hospitalizowany we Wrocławiu i 75-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie. Co warto odnotować, 61-latek to mężczyzna, o którym już pisaliśmy. Zmarł 30 marca, ale wtedy Ministerstwo Zdrowia nie zaliczyło go do ofiar koronawirusa. Podawano, że zmarł przez rozległy nowotwór. 6 osób we Wrocławiu zostało wyleczonych we Wrocławiu.



W kraju zakażonych koronawirusem jest 4201 osób. Zmarło 98.

Na Dolnym Śląsku zakażonych jest 477 osób. Zmarło 12.

AKTUALIZACJA 5 KWIETNIA, GODZ. 18.00 Wśród 41 nowych chorych z Dolnego Śląska są osoby z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz z powiatów oleśnickiego, wołowskiego, bolesławieckiego, ząbkowickiego, jeleniogórskiego, wrocławskiego, oławskiego,lubańskiego, lubińskiego i zgorzeleckiego. Na Dolnym Śląsku jest 468 zakażonych osób z potwierdzonymi testami laboratoryjnymi. Dziś na Dolnym Śląsku zdiagnozowano rekordową liczbę chorych. To aż 61. Poinformowano o śmierci czterech.

Równie rekordowa jest liczba zachorowań w kraju. To 475 nowych zachorowań, potwierdzonych testami - o których w dwóch komunikatach poinformowało ministerstwo. Oto drugi komunikat z ostatniej chwili. "Mamy 268 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Potwierdzone przypadki dotyczą:

67 osób z województwa łódzkiego,

66 osób z woj. mazowieckiego,

41 osób z woj. dolnośląskiego,

29 osób z woj. wielkopolskiego,

17 osób z woj. kujawsko-pomorskiego,

9 osób z woj. podlaskiego,

8 osób z woj. lubelskiego,

8 osób z woj. małopolskiego,

8 osób z woj. pomorskiego,

5 osób z woj. podkarpackiego,

4 osób z woj. opolskiego,

3 osób z woj. śląskiego i

3 osób z woj. zachodniopomorskiego. ❗ Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci kolejnych dziesięciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 82-letni mężczyzna hospitalizowany w Łomży, 46-letnia kobieta, 51-letnia kobieta, 71-letni i 77-letni mężczyźni hospitalizowani w szpitalu w Radomiu, 66-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta hospitalizowani w szpitalu w Warszawie, 71-letnia kobieta i 74-letni mężczyzna hospitalizowani we Wrocławiu oraz 86-letnia kobieta hospitalizowana w Przemyślu

W sumie liczba zakażonych koronawirusem 4102. Zmarły 94 osoby" - brzmi komunikat Ministerstwa Zdrowia. AKTUALIZACJA 5 KWIETNIA, GODZ. 11:30 W kraju potwierdzono dziś zakażenia u kolejnych 207 osób. "Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci kolejnych pięciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 41-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna ze szpitali w Krakowie, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu i 59-letni mężczyzna ze szpitala w Polanicy-Zdroju " - napisało Ministerstwo Zdrowia w oficjalnym komunikacie. 20 nowych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku - poinformowało dziś biuro Wojewody Dolnośląskiego. Wśród osób zakażonych są mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry oraz z powiatów średzkiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego, oleśnickiego, głogowskiego, lubińskiego, trzebnickiego, wrocławskiego i ząbkowickiego. W wałbrzyskim szpitalu na oddziale infekcyjnym są dwie z nich. Na Dolnym Śląsku choruje 427 osób.

AKTUALIZACJA 4 KWIETNIA, GODZ. 21:00

W Polsce są 124 nowe zakażenia koronawirusem, w tym 7 na Dolnym Śląsku - podało ministerstwo zdrowia. Nowi chorzy pochodzą z Wrocławia oraz powiatów dzierżoniowskiego i lwóweckiego. W oficjalnych raportach jest informacja o 6 nowych ofiarach śmiertelnych: to 75-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna ze szpitala w Raciborzu, 59-letni mężczyzna ze szpitala w Bytomiu, 85-letnia kobieta ze szpitala w Bielsku-Białej, 74-letni mężczyzna ze szpitala w Ostródzie oraz 81-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu. U dwóch ratowników z wrocławskiego pogotowia ratunkowego potwierdzono zakażenie. Informacja wyszła na jaw, gdy Gazecie Wrocławskiej przekazali ją pracownicy bojący się o bezpieczeństwo. Ratownicy błagają o testy. AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ. 11:30

Z ostatniego komunikatu, który otrzymaliśmy z biura Wojewody Dolnośląskiego wynika, że na Dolnym Śląsku zdiagnozowano i potwierdzono laboratoryjnie 400 zakażeń koronawirusem.

Najwięcej osób choruje w stolicy Dolnego Śląska. Tam liczba zakażonych mieszkańców wzrosła do 158, powiatu wrocławskiego - do 29, powiatu oleśnickiego - 27, powiatu lubańskiego - do 23, a powiatu lubińskiego - 21. Na Dolnym Śląsku broni się już tylko Legnica. Nie ma ani jednego przypadku koronawirusa wśród mieszkańców. W piątek zmarło 5 kolejnych osób w kraju. To 89-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 67-letni mężczyzna ze szpitala w Katowicach, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Zgierzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Łodzi, 68-letnia kobieta oraz 66-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu. Dziś, w sobotę 4 kwietnia otrzymaliśmy informację o śmierci kolejnych dwóch osób. Nie żyje 67-letnia kobieta z Częstochowy i 88-letnia kobieta hospitalizowana w Raciborzu, która miała choroby współistniejące.

Dziś w kraju przybyło 120 chorych, nie było wśród nich mieszkańców Dolnego Śląska. Poniżej mapa zakażeń w naszym regionie wg. ostatnich, oficjalnych danych.

AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ. 17.45

27 nowych przypadków zakażenia na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów bolesławieckiego, oleśnickiego, wołowskiego, głogowskiego, ząbkowickiego, lwóweckiego i lubańskiego. Liczba osób zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku to 384.

AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ.17.25

Ministerstwo Zdrowia poinformowało właśnie o kolejnych, 117 osobach zakażonych osobach w kraju, w tym 27 z Dolnego Śląska. Tylko dziś w Polsce przybyło 320 zakażeń koronawirusem. 46 na Dolnym Śląsku. Komunikat MZ:

Mamy 117 nowych przypadków zakażenia, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą:

37 osób z woj. mazowieckiego,

27 osób z woj. dolnośląskiego,

23 osób z woj. małopolskiego,

8 osób z woj. podlaskiego,

7 osób z woj. wielkopolskiego

4 osób z woj. podkarpackiego,

3 osób z woj. kujawsko-pomorskiego,

2 osób z woj. pomorskiego oraz

1 osoby z woj. opolskiego. ❗ Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci sześciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 75-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 87-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 82-letni mężczyzna ze szpitala w Lublinie, 80-letnia kobieta ze szpitala w Grudziądzu i 84-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 3266, 65 nie żyje. AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ. 12.20

Pierwsza śmierć zakażonego koronawirusem w powiecie kłodzkim. Nie żyje mężczyzna z Lewina Kłodzkiego. Zmarł wczoraj, a dzisiejsze wyniki próbek wykazały, że był zakażony koronawirusem.

Mężczyznę wczoraj przewieziono na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Polanicy-Zdroju. Teraz ratownicy medyczni, którzy mieli z nim kontakt, a także obsługa SOR-u (10 osób), zostali poddani kwarantannie. SOR jest obecnie zamknięty do odwołania. W powiecie kłodzkim jest 14 oficjalnie odnotowanych przypadków koronawirusa. Są to mieszkańcy Kudowy-Zdroju (10), Stronia Śląskiego, Lądka-Zdroju i Ołdrzychowic Kłodzkich i mieszkaniec Lewina Kłodzkiego. Tylko w czwartek zdiagnozowano sześć nowych przypadków. AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ. 10.00

19 nowych zachorowań na Dolnym Śląsku. Zakażone, zdiagnozowane pozytywnym testem osoby, to mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry oraz powiatów: lubińskiego, legnickiego, wołowskiego, średzkiego, milickiego,wrocławskiego i lubańskiego.

- Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu. Obie miały choroby współistniejące - informuje Ministerstwo Zdrowia. AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ. 8:00

Ciężka sytuacja w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie. Izba przyjęć i pogotowie ratunkowe nieczynne do odwołania. Wszystko przez pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa u ratownika medycznego. Więcej przeczytacie tutaj:

AKTUALIZACJA 2 KWIETNIA, GODZ. 21.22

Informacja Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem. Na Dolnym Śląsku jest 338 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce: 2692/51 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego: liczba osób objętych kwarantanna lub izolacja - 4875,

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym –2309,

liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19 – 231.



MAPA ZAKAŻEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU!

NAJNOWSZE DANE Z MINISTERSTWA, ZNOWU ŚMIERĆ KILKU OSÓB

AKTUALIZACJA 2 KWIETNIA, GODZ. 17.00

Osiem nowych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku. 59 w kraju, gdzie zmarło pięć kolejnych osób. "Są to: 65-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 61-letni mężczyzna i 77- letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu, którzy mieli choroby współistniejące oraz 56-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie i 58-letni mężczyzna ze szpitala w Koszalinie" - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo nie poinformowało jak dotąd o śmierci 70-letniej kobiety zakażonej koronawirusem, która zmarła nad ranem w szpitalu przy ul. Koszarowej. W kraju zachorowały już 2692 osoby. 51 zmarło. Pojawiło się nowe, duże ognisko koronawirusa we Wrocławiu, gdzie chorują lekarze. Oprócz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej, chorują także lekarze z Dolnośląskiego Centrum Onkologii przy pl. Hirszfelda. W szpitalu zakażenie stwierdzono u 19 osób, w tym trzech pacjentów. Przebadano 360 osób. Do końca tygodnia zamknięty jest oddział chirurgii onkologicznej. AKTUALIZACJA 2 KWIETNIA, GODZ. 11.20

Mamy 79 nowych przypadków zakażenia potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 22 osób z woj. śląskiego, 14 osób z woj. lubelskiego, 12 osób z woj. wielkopolskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 5 osób z woj. pomorskiego, 4 osób z woj. dolnośląskiego, 3 osób z woj. opolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 2 osób z woj. łódzkiego, 2 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz 1 osoby z woj. świętokrzyskiego.

Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci dwóch osób zakażonych koronawirusem: 59-letniego mężczyzny ze szpitala w Tychach oraz 88-letniej kobiety ze szpitala w Łańcucie, która miała choroby współistniejące. Zakażonych koronawirusem są 2633 osoby, 45 nie żyje. AKTUALIZACJA 1 KWIETNIA, GODZ. 21.40

Aż 134 nowe zakażenia w kraju. Aż 28 na Dolnym Śląsku. Są nowi zakażeni w Wałbrzychu. Na Dolnym Śląsku zakażonych koronawirusem jest aż 326 osób. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry oraz powiatów: jaworskiego, polkowickiego, górowskiego,kłodzkiego, lubińskiego, legnickiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i lubańskiego - informuje biuro wojewody dolnośląskiego.

AKTUALIZACJA 1 KWIETNIA, GODZ. 14.45

20 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. Koronawirusa wykryto u osób z Wrocławia, Jeleniej Góry i powiatów górowskiego, lubińskiego, dzierżoniowskiego, oleśnickiego, strzelińskiego i wrocławskiego. Na dolnym Śląsku zakażonych jest 298 osób.

AKTUALIZACJA 1 KWIETNIA GODZ. 13.36

W środę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otrzymał wyniki testów jednego z lekarzy na co dzień pracujących na oddziale neurochirurgi. Jest zarażony koronawirusem. Koronawirus pojawił się na oddziale neurochirurgii znajdującym się w budynku głównym legnickiego szpitala.Oddział zamknięto, a pacjenci, lekarze i pielęgniarki zostają na miejscu. Każdy będzie miał przeprowadzony test.

Wiadomo, że pozostałe osoby, które miały styczność z zakażoną osobą pozostają w kwarantannie domowej.

1 KWIETNIA AKTUALIZACJA godz. 12.33

Dzieci były hospitalizowane w szpitalu przy ul. Chałubińskiego we Wrocławiu ze względu na COVID 19. Wyniki kolejnych testów, które właśnie ujawniono, okazały się negatywne. Dziś rano poinformowano również o 4 kolejnych osobach zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, jeleniogórskiego i głogowskiego. W sumie na Dolnym Śląsku choruje 278 osób. Cztery osoby zmarły. W Dolnośląskich Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu zakażone są już 53 osoby. Wśród nich 41 osób to personel medyczny. 2 kwietnia szpital zamierza wznowić przyjęcia na oddziale onkologicznym z chemioterapią. Zamknięta jest pulmonologia, którą przeniesiono do izolatorium w Obornikach Śląskich. W głogowskim szpitalu zmarła 65-letnia kobieta. Pacjentkę przywieziono na SOR z dusznościami. Dziś rano miały być pobrane wymazy na test pod kątem koronawirusa, ale w nocy stan kobiety pogorszył się i została podłączona pod respirator.

W nocy w Polsce zmarły dwie kolejne ofiary koronawirusa. To 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie i 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach. W sumie liczba zakażonych koronawirusem w kraju to 2347 osób. 35 nie żyje.

AKTUALIZACJA 31 MARCA GODZ 18.00

Sześć nowych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku - informuje Wojewoda Dolnośląski z 83 nowych w kraju. Nowi chorzy w naszym regionie pochodzą z Wrocławia, powiatów wrocławskiego, lubińskiego oraz trzebnickiego. Nie żyje 32 chorych na COVID-19. Ostanie tragiczne doniesienia dotarły do nas z Tych. Tam zmarła 70-letnia kobieta zakażona koronawirusem. W kraju choruje już 2215 osób.

Na Dolnym Śląsku choruje 267 osób (dane z godz. 18:00). Kwarantanną objęto 4630 osób, nadzorem 2429. Hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zakażenia jest 229 osób.

AKTUALIZACJA 31 MARCA GODZ. 12.50

- Minister Łukasz Szumowski podczas dzisiejszej konferencji prasowej: Obecnie codziennie mamy 200-250 nowych zakażeń. Wszystkie modele dotyczące przebiegu epidemii mówią o podwajaniu co kilka dni tych przyrostów. Musimy ograniczyć nasze kontakty, żeby ograniczyć przyrosty, ale nie o 50 proc. tylko o 80-90 proc.

Komunikat z dziś: Mamy 77 nowych przypadków zakażenia, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 27 osób z woj. śląskiego, 13 osób z woj. wielkopolskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 9 z woj. świętokrzyskiego, 7 osób z woj. lubelskiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego, 3 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i okolice) i 3 z woj. pomorskiego. Zakażonych koronawirusem są już 2132 osoby, 31 nie żyje. AKTUALIZACJA 30 MARCA GODZ. 16.00

79 nowych przypadków zakażenia - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nie ma wśród nich mieszkańców Dolnego Śląska. Liczba osób zakażonych w kraju 1984. 26 nie żyje, w tym cztery na Dolnym Śląsku. Wyzdrowiała pacjentka z Wrocławia!

Wyzdrowiała jedna z pierwszych chorych we Wrocławiu - 74-letnia wrocławianka, która od kilkunastu dni przebywała w szpitalu przy Koszarowej. Trafiła tam w poważnym stanie. Najpewniej zaraził ją zięć, który na kilka dni przyjechał z USA. Po przywiezieniu jej do szpitala była długo w poważnym stanie. Później systematycznie zaczął się on poprawiać. Najnowsze testy wykazały, że nie ma już koronawirusa. Wcześniej w szpitalu zmarł 73-letni mężczyzna - ojciec Amerykanina, który przywiózł wirusa do Wrocławia.

AKTUALIZACJA 30 MARCA GODZ. 13.00

43 nowe przypadki zakażenia w Polsce. Choruje już 1905 osób. Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i i okolice), 8 osób z woj. śląskiego, 6 osób z woj. lubelskiego, 5 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. lubuskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego oraz po 1 osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. "Nie żyją kolejne zakażone koronawirusem osoby. 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie. Wszyscy pacjenci mieli współistniejące choroby " - informuje Ministerstwo Zdrowia. W szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu zmarł w nocy 60-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Miał rozsiany nowotwór, dlatego prawdopodobnie nie zostanie zaliczony do osób, które zmarły bezpośrednio z powodu koronawirusa. W sobotę wieczorem zmarła z kolei pacjentka izolatorium przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

AKTUALIZACJA 29 MARCA GODZ. 20.35

20 kolejnych przypadków zachorowania na Dolnym Śląsku. Do szpitala we Wrocławiu trafiły 3 osoby, do szpitala w Wałbrzychu 1. Pozostałe są w izolacji domowej. To osoby z Wrocławia, Jeleniej Góry i powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, strzelińskiego, lubańskiego świdnickiego, górowskiego i lubińskiego.

AKTUALIZACJA 29 MARCA GODZ.17.00

Dwie kolejne ofiary koronawirusa zmarły w niedzielę: w Bytomiu i Raciborzu. To 75-letni i 82-letni mężczyźni. Na Dolnym Śląsku liczba zakażonych koronawirusem osób wzrosła do 214. W sobotę zakażenie potwierdzono u 21 osób z naszego regionu. Wieczorem okazało się, że chorzy są kolejni pracownicy szpitala przy ul. Grabiszyńskiej. W niedzielę zakażenie wykryto u pielęgniarki ze szpitala Latawiec w Świdnicy. 26 osób z oddziału, na którym pracowała, jest na kwarnatannie.

AKTUALIZACJA 29 MARCA GODZ. 11:00

W Polsce mamy 79 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą: 22 osób z woj. śląskiego, 12 osób z woj. lubelskiego, 12 osób z woj. opolskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 10 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 6 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. pomorskiego i podlaskiego.

Jak informuje MZ, w szpitalu w Bytomiu zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 75-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Zakażonych jest już 1717 osób, 19 nie żyje.



Na Dolnym Śląsku choruje 214 osób, cztery nie żyją. Kwarantannie poddanych zostało część lekarzy i personelu medycznego z wałbrzyskiego OIOM-u o pulmonologii, bo mieli kontakt z personelem medycznym wrocławskiego szpitala na Grabiszyńskiej. Nowi chorzy pochodzą z Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, wrocławskiego, oleśnickiego i milickiego. AKTUALIZACJA 28 MARCA GODZ. 12.20

Szpital chorób płuc przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu to miejskie epicentrum koronawirusa. Spośród 193 dotychczasowych zakażeń na Dolnym Śląsku aż 33 dotyczy pracowników i pacjentów tego szpitala. Chorzy są lekarze, pielęgniarki, salowe, pracownica kuchni. Co kilka godzin na jaw wychodzi kolejne zakażenie. Kilkadziesiąt osób ze szpitala wciąż czeka w kwarantannie na wyniki swoich badań. Nie pracuje oddział pulmonologiczny i OIOM. Wstrzymano planowe zabiegi.



W Polsce choruje już 1436 osób, szesnaście osób zmarło

194 - to liczba chorych na Dolnym Śląsku, cztery osoby zmarły

AKTUALIZACJA 27 MARCA GODZ.18.30

Jest 15 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Wszystkie nowo zdiagnozowane osoby poddane zostały izolacji domowej. Pochodzą z powiatów: górowskiego, lubańskiego, trzebnickiego i z Wrocławia. Jak informuje biuro wojewody, na Dolnym Śląsku choruje 189 osób (4 nie żyją). 4535 jest na kwarantannie, 2967 objęto nadzorem epidemiologicznym. W kraju choruje 1340 (16 osób zmarło). **Zobaczcie też jaka sytuacja na wałbrzyskiej porodówce, to szpital z III stopniem referencyjności, gdzie trafiają pacjentki z całego regionu, nie tylko ciężarne

** AKTUALIZACJA 27 MARCA GODZ.14.20

174 to liczba chorych na Dolnym Śląsku, cztery osoby zmarły

Jest 9 nowych zachorowań - wszyscy hospitalizowani (siedem osób we Wrocławiu 1 w Bolesławcu)

AKTUALIZACJA 27 MARCA GODZ. 11.30

W izolatorium dla zakażonych koronawirusem chorych w Obornikach Śląskich zmarł w czwartek 66-letni mężczyzna. Chorował onkologicznie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci, wiadomo jednak że mężczyzna był zakażony koronawirusem. Również w czwartek w szpitalu przy ul. Koszarowej zmarła kobieta, którą chwilę wcześniej pogotowie przywiozło z objawami koronawirusa. Nie wiadomo jeszcze, czy była zakażona. Pogorszył się stan chirurga ze szpitala przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Zakażony koronawirusem od kilku dni w ciężkim stanie przebywa na OIOM-ie.

Jak podaje dziś Ministerstwo Zdrowia, w kraju są 23 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Dotyczą: 4 osób z woj. wielkopolskiego, 4 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 3 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z pomorskiego oraz 2 osób z woj. kujawsko-pomorskiego.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem 1244, 16 nie żyje, w tym cztery na Dolnym Śląsku. AKTUALIZACJA 26 MARCA; GODZ. 18.00

W kraju chorują już 1163 osoby, 165 na Dolnym Śląsku. Jeden z ośmiu nowych chorych leczony jest w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Pozostałe leczą się w domach.

AKTUALIZACJA 26 MARCA; GODZ. 14.05

O 109 nowych chorych w kraju poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Na Dolnym Śląsku jest siedem kolejnych zakażonych osób. "Potwierdzone przypadki dotyczą: 14 osób z woj. łódzkiego, 7 osób z woj. dolnośląskiego (trzy w szpitalu we Wrocławiu, cztery na kwarantannie domowej), 4 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego, 4 osób z woj. małopolskiego oraz po 1 osobie z woj. opolskiego i podkarpackiego" - brzmi komunikat z godz. 14.00.

Zakażonych koronawirusem jest 1120 osób, 14 nie żyje. Na Dolnym Śląsku choruje 157 osób, cztery zmarły. AKTUALIZACJA 26 MARCA; GODZ.12.10

W krytycznym stanie jest 70-letni pacjent z Oławy, który walczy o życie na OIOM-ie. Nie wiadomo, gdzie zakaził się koronawirusem. Służby wojewody informują, że przyczyną śmierci 71-latka, który zmarł wczoraj rano w szpitalu przy ulicy Koszarowej, była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia zaliczało jego śmierć, do liczby zgonów osób z koronawirusem. "Jesteśmy zmuszeni do sprostowania" - napisały służby wojewody.

AKTUALIZACJA 26 MARCA; GODZ. 11:00

66-latek z Wrocławia jest pierwszą osobą wyleczoną z koronawirusa. Ze szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu oprócz niego wypisano też siedem innych osób - dalej mają koronawirusa, ale będą leczeni w domu. Dziś po godzinie. 10.00 Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce są 34 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Nie było wśród nich osób z Dolnego Śląska. Najwięcej - 9 odnotowano na Lubelszczyźnie. Nie żyje 15 osób, ostatnia ofiara to 67-latek z Koszalina. W Kaliszu zmarł także pacjent z koronawirusem, ale jak podano, z innych przyczyn.

AKTUALIZACJA 25 MARCA; GODZ. 17:57

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w kraju mamy 74 nowe przypadki zakażenia, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Dotyczą: 39 osób z woj. mazowieckiego, 15 osób z woj. łódzkiego, 5 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. podlaskiego i po jednej osobie z woj. zachodniopomorskiego, woj. opolskiego i małopolskiego.

"Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Skarżysku Kamiennej zmarła 14 osoba zakażona koronawirusem. To 80-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące" - alarmuje MZ.



Z informacji przekazanych przez służby Wojewody Dolnośląskiego wynika, że wśród pięciu nowych zakażonych koronawirusem osób są trzy, które trafiły do szpitala we Wrocławiu, 1 do szpitala w Bolesławcu i 1 na kwarantannie domowej. Na kwarantannie jest na Dolnym Śląsku 4114 osób

Pod nadzorem sanepidu 2949 osób

choruje 150 osób W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 1031 osób, 14 nie żyje, 5 z Dolnego Śląska.

25 MARCA 2020 ROKU NIE ŻYJE 5 ZAKAŻONYCH OSÓB Z DOLNEGO ŚLĄSKA Dziś zmarł kierowca z PKS Tour z Jeleniej Góry. Był hospitalizowany w Bolesławcu. To piąta ofiara koronawirusa na Dolnym Śląsku. Dziś w nocy zmarło też dwoje innych pacjentów we Wrocławiu. To 41-letni mężczyzna i 71-latek. Zakażonych jest 145 osób na Dolnym Śląsku (dane z godz. 13.30).

71-letni kierowca PKS Tour Jelenia Góra, u którego kilka dni temu wykryto koronawirusa. Zmarł w szpitalu w Bolesławcu, był mieszkańcem Jeleniej Góry. Zanim trafił do szpitala, woził pasażerów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Sanepid, szukał osób które między 9 a 13 marca kursowały na tej trasie autobusem. Kierowca do szpitala trafił 13 marca, wcześniej przez kilka dni leczył się na własną rękę. Dziś w nocy zmarło dwóch pacjentów we Wrocławiu. To 41-letni pacjent ze szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Nie wiadomo, skąd pochodził mężczyzna. Szpital nie ujawnił, skąd pochodzi mężczyzna. 71-latek, który także zmarł w szpitalu przy ulicy Koszarowej to mieszkaniec wsi w gminie Trzebnica. Do 10 marca dość przebywał w szpitalu w Miliczu. Nie podejrzewano u niego koronawirusa. Przez ostatnie dni był w domu. We wtorek źle się poczuł i na własną rękę dotarł do szpitala przy Koszarowej. Lekarze pobrali wymazy, wyników jeszcze nie ma.

Przypomnijmy, że na Dolnym Śląsku hospitalizowano jeszcze dwóch innych pacjentów z koronawirusem, którzy nie żyją. 57-letni mieszkaniec Szczawna -Zdroju, który zgłaszał się do szpitala, ale nie został przyjęty. Po kilku dniach wrócił do niego, a testy wykazały koronawirusa. Mężczyzna na oddział trafił 16 marca, zmarł 17 marca.

Pierwszą ofiarą koronawirusa na Dolnym Śląsku był 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu i miał choroby współistniejące. W kraju na dzień 25 marca 2020 roku zmarło już 13 osób. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia o godz. 13.30 wynika, ze choruje 957 osób. Spośród 11 Dolnoślązaków, u których dziś przed południem wykryto koronawirusa, 4 są z Wrocławia (2 kobiety i 2 mężczyzn w średnim wieku), 5 z Lubina (mężczyźni w średnim wieku) i po jednej z powiatu średzkiego (kobieta w średnim wieku) oraz z Lwówka Śląskiego (młoda kobieta).

