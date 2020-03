KORONAWIRUS. Czy Wrocław będzie zamknięty? Pusto na ulicach miasta

Czwartek, godz. 11.30 Czy po potwierdzeniu kolejnych ognisk koronawirusa we Wrocławiu miasto może zostać zamknięte, tak jak miało to miejsce w latach sześćdziesiątych, podczas epidemii ospy? Od rana wrocławianie zasypują nas pytaniami w tej sprawie. - Nie ma żądnych decyzji o "zamykaniu Wrocławia" - mówi nam rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Aleksandra Osman. Dementuje pogłoski, jakie pojawiły się w tej sprawie.

Pracy nie mają także taksówkarze. Na postojach można zauważyć długie sznury samochodów. Najlepiej widać, że mniej osób wychodzi z domu w tramwajach i autobusach. Te obserwacje potwierdzają motorniczowie: - Ruch jest zdecydowanie mniejszy. Jest teraz dokładnie tak, jak w wakacje czy ferie. Nie ma młodzieży, jest dużo, dużo mniej pasażerów. W godzinach, kiedy zazwyczaj nie było wolnych miejsce, jak ludzie jeżdżą do szkoły i pracy, to dzisiaj było pełno wolnych miejsc – mówi motorniczy z kilkunastoletnim stażem.

Wrocław świeci pustkami. Koronawirus zatrzymał ludzi w domach. Po mieście jeżdżą puste autobusy i tramwaje, mniej jest samochodów i ludzi na ulicach. - Na ulicach Wrocławia panuje mniejszy ruch niż zwykle. Także w miejscach gromadzenia się osób, takich jak np. galerie handlowe, obserwujemy spadek liczby osób odwiedzających. Świadczy to o tym, że osoby zastosowały się do zaleceń służb sanitarnych – mówi portalowi GazetaWroclawska.pl st. sierż. Dariusz Rajski z wrocławskiej policji.

Późnym wieczorem sanepid otrzymał informację o pozytywnym wyniku badań na obecność koronawirusa u kolejnego pacjenta szpitala przy ul. Koszarowej - podał portal Gazetawroclawska.pl. To mężczyzna, który trafił do szpitala z powiatu oleśnickiego Wskazywałoby to na pojawienie się na Dolnym Śląsku trzeciego ogniska koronawirusa. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia ani wieku pacjenta. Nie wiadomo też, jak mógł zarazić się koronawirusem.

Najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia mówią o 13 nowych przypadkach zarażenia koronawirusem, wśród tych osób są także zarażeni z Dolnego Śląska. To dwie osoby: jedna z Oleśnicy, druga z Wrocławia, które przyjechały na Dolny Śląsk z Francji i Wielkiej Brytanii. To oznacza, że mamy już 7 osób zarażonych w naszym regionie. W Polsce są to już 44 potwierdzone przypadki.

Prezydent zaapelował także do młodzieży, by "darowała sobie" w tym roku witanie wiosny na Wyspie Słodowej.

Środa, godz. 14.40

We Wrocławiu potwierdzono już 5 przypadków zarażenia koronawirusem. Czwarta i piąta osoba to małżeństwo. Chora kobieta nie jest jednak leczona w szpitalu, przebywa we własnym mieszkaniu. Jej mąż przeszedł zakażenie bezobjawowo, jest już zdrowy.

Środa, godz. 9.40

Mężczyzna z USA, który podczas krótkiego pobytu we Wrocławiu zaraził koronawirusem swoich bliskich z Wrocławia do USA poleciał samolotem. Z kim? Nie wiadomo. Sanepid nie szukał innych pasażerów, bo formalnie podczas pobytu w Polsce Amerykanin był zdrowy. Sam koronawirusem zaraził się wcześniej podczas szkolenia we Włoszech.

środa, godz. 9.00