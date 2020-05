KORONAWIRUS. Czy w czasie epidemii możesz zrobić przegląd auta? A co, gdy kończy ci się ważność prawa jazdy? (RADZIMY)

Tak, zgodnie z nowymi przepisami, prawo jazdy , ale również np. pozwolenie na kierowanie tramwajem, czy uprawnienia do kierowania pojazdami, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważne jest dalej przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo stanu epidemii.

Za kilka dni kończy się ważność przeglądu mojego samochodu, co wtedy?

Istotnym jest czy osoba pozostaje na obowiązkowej kwarantannie lub podlega leczeniu z powodu COVID-19 w okresie stanu epidemii. Jeżeli tak, to ważność badań technicznych zostaje przedłużona do 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny i to jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

Jednakże w pozostałych przypadkach należy wykonać badania techniczne pojazdu, ponieważ poruszanie się pojazdem bez ważnych badań to mandat od 20 zł do 500 zł oraz możliwość utraty dowodu rejestracyjnego.