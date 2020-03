KORONAWIRUS. Czy można wybrać się na wycieczkę w Sudety? Przeczytajcie!

W związku z sytuacja zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, Tatrzański Park Narodowy od dziś zamknął swoje "granice". To znaczy, że nie dostanie się do większej części Tatr, która znajduje się w granicach parku. Co z parkami narodowymi na Dolnym Śląsku? Przeczytajcie...

W Sudetach mamy Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych czy tam również nie wybierzemy się na weekendową wycieczkę? Na razie bez przeszkód wejdziemy na teren obu dolnośląskich parków narodowych. Choć Park Narodowy Gór Stołowych informował o zamknięciu swojego ekocentrum przy dyrekcji parku, nie wydano zakazu wchodzenia na szlaki w obrębie parku - czyli głównie w masywie Szczelińca Wielkiego. Bądź bieżąco. Dołącz do grupy KORONAWIRUS DOLNY ŚLĄSK na Facebooku. Karkonoski Park Narodowy również informuje, że na razie nie jest planowane zamknięcie najwyższych partii Sudetów z powodu koronawirusa, choć sytuacja może się zmienić. - Rekomendujemy unikanie dużych skupisk ludzkich, np. w schroniskach. Unikanie komunikacji publicznej i wszelkich miejsc, gdzie przebywa większa liczba osób, jeśli nie ma konieczności, by do nich trafić. Spacery są zdrową formą aktywności i chcemy zachować możliwość spacerowania po Karkonoszach - piszą pracownicy parku. A zatem wszystko wskazuje na to, że w ten nadchodzący, pogodny weekend, możemy się wybrać na górską wycieczkę, choć pamiętajmy o unikaniu większych skupisk ludzkich i może tym razem odpuśćmy sobie wizytę w schronisku.







