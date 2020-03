KORONAWIRUS. Będą kolejne restrykcje i ograniczenia? Co może nakazać nam rząd

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Do redakcji portalu GazetaWroclawska.pl docierają sygnały o klientach – szczególnie dużych sklepów – nie zawsze przestrzegających zasad i administracyjnych ograniczeń. Czytelnik z Dzierżoniowa przysłał nam zdjęcie, zrobione w sobotę w miejscowym sklepie sieci Kaufland. Widać na nim sporą kolejkę do kasy i ludzi stojących od siebie bliżej niż sugerowana jako bezpieczna odległość 1,5 metra - mówi Marcin Rybak, dziennikarz portalu gazetawroclawska.pl.

"Do Biedronki na Bartoszowicach wbiegło dwóch Włochów. Byli wyjątkowo rozbawieni, przyszli po wódkę. Gdy w kolejce do kasy starsza pani poprosiła ich, by zachowali odstęp, ci łamaną polszczyzną odpowiedzieli: pani spokojna, my koronawirus nie. Ludzie w sklepie byli przerażeni" - relacjonuje inny Czytelnik.

Niepokojące sygnały płyną też od pracowników wielkich fabryk i magazynów pod Wrocławiem, m.in. LG czy Amazon. Tam praca wre, a w halach są setki pracowników. Żadne z wprowadzonych dotąd rządowych ograniczeń nie dotyczy miejsc pracy.