KORONAWIRUS. Amerykański lek będzie podawany pacjentom we Wrocławiu

Niedawno media donosiły o dobrych wynikach leczenia remdesivirem 53 osób w Stanach Zjednocznych. Pisał o tym magazyn "New England Journal of Medicine".

W odpowiedzi na tę publikację prezes firmy Gilead Daniel O’Day zamieścił oświadczenie na oficjalnej stronie koncernu:

"Wyniki, które obejmują 53 pierwszych pacjentów (…) pokazują, że większość wykazała poprawę kliniczną po przyjęciu remdesiviru”.

Prezes dodał, że nie byli to pacjenci zakwalifikowani do badań klinicznych nad lekiem. Podano go grupie najciężej chorych w ramach „programu współczucia”.

Cały czas trwają kliniczne badania nad lekiem. "Mają one umożliwić otrzymanie „pełnego obrazu działania remdesiviru w różnych kontekstach.Obejmują różne populacje pacjentów w różnych grupach demograficznych i o różnych typach objawów: umiarkowane, ciężkie tam, gdzie pacjenci potrzebują wsparcia tlenowego i krytyczne”.

Wstępne dane z badań u pacjentów najciężej chorych będą znane pod koniec kwietnia. Zastrzegł jednak, że wciąż nie jest to lek dopuszczony do użycia a dopiero testowany.