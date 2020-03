Koronawirus a targowiska i bazary. Takie są zalecenia GIS

Koronawirus a targowiska i bazary. Zalecenia GIS dla kupujących i sprzedawców zmniejszą ryzyko zakażenia koronawirusem? Canva.com

W dobie koronawirusa i obostrzeń dotyczących przemieszania się GIS prezentuje zalecenia, jak bezpiecznie robić zakupy na bazarach. Ze względu na to, że targowiska i bazary znajdują się na placach oraz na wolnym powietrzu, są dość specyficznym miejscem obrotu żywnością. Na terenie targowiska oprócz straganów z jedzeniem mogą znajdować się również większe i mniejsze sklepy z różnymi produktami codziennego użytku i nie tylko. Targowisko to też spore skupisko ludzi, dlatego aby zapobiegać zakażeniom koronawirusem, Główny Inspektor Sanitarny wystosował do zarządców targowisk specjalne rekomendacje, dotyczące higieny.