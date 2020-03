KORONAWIRUS. 3 nowych chorych, jedna osoba nie żyje

Częściowo zamknięto Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Do godziny 17 potrwa tam dezyfekcja. Wszystko dlatego, że dzisiaj na SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił starszy mężczyzna, którego objawy mogą sugerować zakażenie koronawirusem.

WORD zawiesza przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu, w trosce o zdrowie klientów i pracowników tych jednostek, zawieszają przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy oraz szkoleń realizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego od dnia 16 do 25 marca 2020 r. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym podjęta została również decyzja o zawieszeniu organizowania egzaminów ADR w dniach 13-27 marca 2020 r. Zaplanowane w wyżej wymienionym okresie egzaminy odbędą się w innych terminach, które będą uzgadniane niezwłocznie po ustaniu zagrożenia - poinformował Urząd Marszałkowski.

Decyzja ministerstwa, by do szpitala przyjmować także pacjentów którzy nie mają objawów, sparaliżuje nas - mówi prof. Krzysztof Simon, ordynator 1. oddziału zakaźnego szpitala przy Koszarowej.

Zgodziła się na to komisja bioetyki. Od dziś będziemy tak leczyć tych, którzy pacjentów, którzy wyrażą na to zgodę - zapowiedział Simon. - Takie leczenie w populacji chińskiej zmniejszyło śmiertelność o około 30 procent.

Po sądzie okręgowym, także wrocławski sąd apelacyjny odwołuje wszystkie rozprawy do 31 marca. Powstanie wykaz spraw pilnych, które będą musiały być prowadzone. Kierownikom sekretariatów wydziałów albo do biura obsługi interesantów należy zgłaszać sytuacje, w których osoba wezwana na rozprawę, wróciła z kraju uznanego za szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem, albo miała kontakt z zakażonym.

Jest kolejny przypadek zakażenia koronawirusem we Wrocławiu - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Na razie nie ma żadnych informacji o nowym chorym. Nie wiadomo gdzie zaraził się wirusem ani czy miał coś wspólnego z czterema dotychczasowymi ogniskami choroby we Wrocławiu. W całej Polsce chorych jest obecnie 58 osób. Jedna osoba zmarła, a jedna wyzdrowiała.

Koleje Dolnośląskie zawieszają od soboty połączenia transgraniczne z Czechami. Informują też, że wszystkie bilety okresowe (miesięczne i tygodniowe) kupione do 13 marca br. oraz ważne na przejazdy 12 marca i później mogą zostać zwrócone. Odzyskamy pieniądze proporcjonalnie do czasu, w jakim nie zostały wykorzystane. W przypadku osób, które nabyły bilety okresowe za pomocą kanałów elektronicznych (eKD, Koleo, SkyCash), zwroty należności za całkowite lub częściowo niewykorzystane bilety będą dokonywane w drodze pisemnej reklamacji na identycznych zasadach, jak opisane powyżej.

Czy po potwierdzeniu kolejnych ognisk koronawirusa we Wrocławiu miasto może zostać zamknięte, tak jak miało to miejsce w latach sześćdziesiątych, podczas epidemii ospy? Od rana wrocławianie zasypują nas pytaniami w tej sprawie. - Nie ma żądnych decyzji o "zamykaniu Wrocławia" - mówi nam rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Aleksandra Osman. Dementuje pogłoski, jakie pojawiły się w tej sprawie.

Wrocław świeci pustkami. Koronawirus zatrzymał ludzi w domach. Po mieście jeżdżą puste autobusy i tramwaje, mniej jest samochodów i ludzi na ulicach. - Na ulicach Wrocławia panuje mniejszy ruch niż zwykle. Także w miejscach gromadzenia się osób, takich jak np. galerie handlowe, obserwujemy spadek liczby osób odwiedzających. Świadczy to o tym, że osoby zastosowały się do zaleceń służb sanitarnych – mówi portalowi GazetaWroclawska.pl st. sierż. Dariusz Rajski z wrocławskiej policji.

Najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia mówią o 13 nowych przypadkach zarażenia koronawirusem, wśród tych osób są także zarażeni z Dolnego Śląska. To dwie osoby: jedna z Oleśnicy, druga z Wrocławia, które przyjechały na Dolny Śląsk z Francji i Wielkiej Brytanii. To oznacza, że mamy już 7 osób zarażonych w naszym regionie. W Polsce są to już 44 potwierdzone przypadki.

Pracy nie mają także taksówkarze. Na postojach można zauważyć długie sznury samochodów. Najlepiej widać, że mniej osób wychodzi z domu w tramwajach i autobusach. Te obserwacje potwierdzają motorniczowie: - Ruch jest zdecydowanie mniejszy. Jest teraz dokładnie tak, jak w wakacje czy ferie. Nie ma młodzieży, jest dużo, dużo mniej pasażerów. W godzinach, kiedy zazwyczaj nie było wolnych miejsce, jak ludzie jeżdżą do szkoły i pracy, to dzisiaj było pełno wolnych miejsc – mówi motorniczy z kilkunastoletnim stażem.

Późnym wieczorem sanepid otrzymał informację o pozytywnym wyniku badań na obecność koronawirusa u kolejnego pacjenta szpitala przy ul. Koszarowej - podał portal Gazetawroclawska.pl. To mężczyzna, który trafił do szpitala z powiatu oleśnickiego Wskazywałoby to na pojawienie się na Dolnym Śląsku trzeciego ogniska koronawirusa. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia ani wieku pacjenta. Nie wiadomo też, jak mógł zarazić się koronawirusem.

Prezydent zaapelował także do młodzieży, by "darowała sobie" w tym roku witanie wiosny na Wyspie Słodowej.

Środa, godz. 14.40

We Wrocławiu potwierdzono już 5 przypadków zarażenia koronawirusem. Czwarta i piąta osoba to małżeństwo. Chora kobieta nie jest jednak leczona w szpitalu, przebywa we własnym mieszkaniu. Jej mąż przeszedł zakażenie bezobjawowo, jest już zdrowy.

Środa, godz. 9.40

Mężczyzna z USA, który podczas krótkiego pobytu we Wrocławiu zaraził koronawirusem swoich bliskich z Wrocławia do USA poleciał samolotem. Z kim? Nie wiadomo. Sanepid nie szukał innych pasażerów, bo formalnie podczas pobytu w Polsce Amerykanin był zdrowy. Sam koronawirusem zaraził się wcześniej podczas szkolenia we Włoszech.

środa, godz. 9.00