KORONAWIRUS. 24 osoby zakażone w domu opieki Caritasu pod Wrocławiem proszą o pomoc

W Domu Opieki Caritasu przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo. Zakażenie zaczęło się od jednego z podopiecznych, który kilka dni temu trafił do szpitala w Oleśnicy. Stamtąd przewieziono go do szpitala zakaźnego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Tu stwierdzono u niego koronawirusa.

Ośrodek w Dobroszycach natychmiast poddano kwarantannie a personel i podopiecznych przebadano. Okazało się, że większość z nich jest zarażona. Zostali oni oddzieleni, od tych którzy się nie zarazili. Przebywają nadal w Domu Opieki w Dobroszycach, ale w innej części budynku.

Jak można pomóc?

Z oleśnickiego centrum zarządzania kryzysowego przyszły do Dobroszyc kombinezony, rękawiczki, maseczki i przyłbice. Jednak z pewnością to, co jest, nie wystarczy. Dlatego Caritas prosi o wsparcie wszystkich, którzy mogą przekazać, podarować środki do ochrony osobistej opiekunów z Dobroszyc. Można je składać w siedzibie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy Katedralnej 7 we Wrocławiu, od godziny 6 do 14.