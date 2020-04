KORONAWIRUS. 130 osób w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich w kwarantannie

71-letni mężczyzna do szpitala przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu trafił z Domu Opieki Społecznej w Obornikach Śląskich. W szpitalu nie zostały mu jednak wykonane testy na obecność wirusa. 16 marca, po 20 dniach pobytu w izolatce, został wypisany ze szpitala i wrócił do obornickiego Domu Pomocy Społecznej. Schorowany człowiek miał objawy przypominające koronawirusa. W DPS wykonano mu testy. Potwierdziły zakażenie. Nie wiadomo, czy mężczyzna zakaził się w szpitalu czy już później.

Było to na tydzień przed ujawnieniem w szpitalu ogniska zakaźnego. Pacjent był wypisany w stanie dobrym i bezobjawowym w kierunku COVID-19. W dniu kiedy potwierdzono ognisko zakaźne w szpitalu na Grabiszyńskiej we Wrocławiu, 26 marca, szpital bezzwłocznie zareagował i powiadomił o tym DPS – twierdzi Michał Nowakowski, rzecznik marszałka Dolnego Śląska.

Trzebnicki sanepid zlecił badania mężczyzny. Potwierdziły, że jest zakażony. Człowiek ten obecnie jest w szpitalu.