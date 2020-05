Koreańczyk zgubił rury przy węźle autostrady A4. Mogło skończyć się tragicznie

Nie dość, że nie miał uprawnień do kierowania ciężarówką, to do tego wiózł stalowe rury bez odpowiedniego zabezpieczenia. Mowa o Koreańczyku jadącym drogą między Biskupicami Podgórnymi i Pietrzykowicami.

W pewnej chwili, na zakręcie - tuż przy zjeździe na autostradę A4 - z ciężarówki spadło kilkanaście stalowych rur. Okazało się, że na łuku drogi, uszkodzeniu uległa burta pojazdu i wiezione, niczym nie zabezpieczone rury, spadły na pobocze drogi. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, jednak policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że siedzący za kierownicą w momencie zdarzenia Koreańczyk, nie miał uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Okazane przez niego prawo jazdy umożliwiało jedynie kierowanie samochodami osobowymi – poinformował nas st. sierż. Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Jego podróż skończyła się mandatem.