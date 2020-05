Kopalnia Kaolin. Niezwykłe białe piaski na Dolnym Śląsku [ZDJĘCIA]

Zakaz wstępu do dolnośląskich lasów do 30 kwietnia [LISTA LASÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM]

Choć oficjalnie zniesiono zakaz wejścia do lasów, na Dolnym Śląsku nie możemy legalnie skorzystać ze wszystkich leśnych kompleksów. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje, że do 30 kwietnia będzie obowiązywał zakaz wstępu na teren Wielkiego Lubańskiego Lasu ...