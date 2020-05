Koniec lania wody do stawu na Maślicach we Wrocławiu! [FILM]

Park Świetlików na wrocławskich Maślicach to ważne miejsce dla wielu gatunków zwierząt, szczególnie dla ropuchy szarej, która ma w okolicy swoje siedlisko. Od pewnego czasu zbiornik wysychał, ale udało się go ponownie napełnić dzięki prowadzonej niedaleko inwestycji deweloperskiej.

Na pomysł wykorzystania wody z wykopów na budowie, która miała trafić do kanalizacji, wpadł Dariusz Bogusz, przyrodnik i przyszły mieszkaniec osiedla Maślice. Dzięki niemu, czystą i przefiltrowaną przez piasek wodę przepompowano nie do kanału, ale wprost do wysychającego stawu. Cały proces trwał ponad tydzień i udało się!

Oto filmowe podsumowanie akcji lania wody w Parku Świetlików. Zobaczcie: