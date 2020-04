Koniec kultowych programów TVP. ''Jeden z dziesięciu'' i ''Jaka to melodia?'' znikają z anteny

Jeszcze tylko przez kilka dni widzowie będą mogli oglądać premierowe odcinki programów ''Jaka to melodia?'' i ''Jeden z dziesięciu''. Pandemia koronawirusa wstrzymała prace na planie teleturniejów i z tego względu 5 kwietnia wyemitowany zostanie ostatni odcinek programu ''Jaka to melodia?'', natomiast 14 kwietnia zobaczymy ostatni odcinek teleturnieju ''Jeden z dziesięciu''. Jak informuje portal Wirtualne Media, zamiast nowych odcinków wypuszczane będą powtórki obu produkcji .

''Jaka to melodia?'' i ''Jeden z dziesięciu'' to nie jedyne produkcje Telewizji Polskiej, które zostały tymczasowo wstrzymane. TVP zawiesiła również prace nad ''Klanem'' (będzie nadawany do 3 kwietnia) oraz ''Koroną królów'' (emisja ostatniego premierowego odcinka 10 kwietnia). Nie odbędą się także zdjęcia do "Sanatorium miłości".