Konfederacja Lewiatan postuluje doprecyzowanie przepisów o pracy zdalnej. Mówi np. o zwrocie kosztów przerzuconych na pracownika

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony o kolejne 14 dni

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów został przyznany na dwa tygodnie. Od 9 kwietnia rodzice zmuszeni przez epidemię koronawirusa do opieki nad dzieckiem do 8. roku życia mają prawo do świadczenia na kolejne 14 dni. Przypominamy, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy i na ja...