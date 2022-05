Kończy się wysokiej klasy renowacja dawnego budynku wydziału farmacji przy ul. Grodzkiej we Wrocławiu

U zbiegu ulic Grodzkiej i Szewskiej, pomiędzy Ossolineum a głównym gmachem uniwersytetu, stoi budynek odznaczający się architektoniczną maestrią i ponad 150-letnią historią. Jest w trakcie renowacji, dzięki której staje się jeszcze piękniejszy.

Chwalebne efekty już widać, zwłaszcza od strony Odry. Rusztowania są jeszcze od strony Rynku, ale prace wielkimi krokami zbliżają się do końca. Oddanie do użytku to kwestia kilkunastu tygodni.

Wykańczane jest wnętrze, a na elewacji montowane jest oświetlenie. Światło będzie zapalać się automatycznie każdego dnia po zmroku. Czyżby szykowała się konkurencja dla iluminacji gmachu Uniwersytetu?