Zagraniczni artyści ogłosili przyszłoroczne trasy koncertowe. Kto u nas zaśpiewa?

Dawno minęły bowiem czasy, w których nad Wisłą rzadko pojawiały się światowe gwiazdy muzyki. W dzisiejszym świecie, co roku, przyjeżdża do nas rzesza artystów. Nic dziwnego - w końcu przez ostatnie lata dorobiliśmy się znakomitych stadionów oraz hal koncertowych.

Nie da się ukryć, że ostatnie miesiące to był niezwykle intensywny czas dla wszystkich tych, którzy uwielbiają chodzić na koncerty. Do Polski przyjechali m.in. Metallica, Tool, Slipknot, Elton John, Scorpions czy Deep Purple.Zagraniczni artyści odwiedzają najważniejsze festiwale, grają na dużych obiektach, ale także w mniejszych klubach, których w Polsce nie brakuje.Z czystym sumieniem można stwierdzić, że tak! Świadczy o tym ranking, który postanowiliśmy stworzyć.Od razu jednak zaznaczamy: to wybór czysto subiektywny. Na pewno jednak warto się z nim zapoznać, a następnie samemu sporządzić listę najważniejszych koncertów, które odbędą się w najbliższych miesiącach.Jedno jest pewne: będzie się działo!