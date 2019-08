Koncert pod muralem #POKOLENIANIEPODLEGŁEJ. „Zapomnianą piosenkę” wykona Tango Fogg

1 września [1939] zadzwoniła do mnie Hanka Ordonówna: – Mieciu – mówiła do mnie podnieconym głosem – idziemy śpiewać na dworce, dla rannych żołnierzy! (…) Gdy tylko na dworzec zajechał pierwszy pociąg z rannymi, zaczęliśmy chodzić od wagonu do wagonu śpiewając piosenki. Żołnierze, często w bandażach, byli utrudzeni, ale nie tracili ducha. – Nie damy się! – wołali.

Żołnierze szli na wojnę z karabinami i bagnetami, natomiast Mieczysław Fogg wybrał słowa i melodie, którymi wlewał wiarę i nadzieję w serca walczących Polaków. Śpiewał na barykadach, w szpitalach, w schronach, czynnie uczestniczył w podziemnej konspiracji pod pseudonimem „Ptaszek”, narażając własne życie ukrywał ściganych przez okupanta przyjaciół. Czyje słowa mogą lepiej oddać ducha tamtych czasów, tamtego dnia, gdy wśród chmur pojawiły się hitlerowskie bombowce, a dźwięk wystrzałów zagłuszył śpiew ptaków w parkach?