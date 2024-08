Koncert od Abby do Turnaua - muzyczne zakończenie wakacji z chórem CANTIAMO TUTTO na Bastionie Sakwowym. Sprawdź repertuar!

Występ chóru to doskonała okazja, aby usłyszeć znane i lubiane utwory w nowych, niepowtarzalnych aranżacjach. Publiczność usłyszy między innymi takie klasyki jak "Can you feel the love tonight", "Imagine", "You raise me up", "What a wonderful world", "Mamma mia", "Cichosza", "I wanna dance with somebody", "Stand by me" i wiele innych. Każdy utwór zyska nowe brzmienie dzięki wyjątkowemu podejściu artystycznemu zespołu.