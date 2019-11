Koncert Gwiazd na Scenie pod Regałem: Piotr Zubek & Bogdan Hołownia Quartet / support Hadasik, Sieradzki,Linowski, Wróbel

Płyta została uznana za najlepszy debiut roku i nagrodzona Mateuszami radiowej Trójki. " Moja wycinanka... inne piosenki Wasowskiego," to wspaniałe, głębokie brzmienie Piotra oraz dojrzałe , innowatorskie aranżacje Bogdana Hołowni. Wystąpią ponadto Wiesław Wysocki, Michał Jaros oraz Paweł Twardoch.

W części I wystąpią przyjaciele wrocławskiej Sceny pod Regałem: Marek Sieradzki, Natalia Wróbel oraz Stanisław Linowski: zeszłoroczny zwycięzca 39 przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu.

Koncert poprowadzi dyrektor artystyczny Sceny pod Regałem, pan Michał Hadasik.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/2225517337748950/

KONKURS!

Wygraj wejściówki na wydarzenie, mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia - napisz jaka muzyka nastraja Cię pozytywnie i dlaczego? Odpowiedzi można wysyłać do 8.11 do 23:59 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej będziemy informować drogą emailową.