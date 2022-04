Komunikacyjny dramat we Wrocławiu. Mieszkańcy zachodniej części miasta są wściekli!

O tym dniu mówiło się już na zachodzie Wrocławia od dłuższego czasu. Nowy tydzień rozpoczął się bowiem bez linii tramwajowej z Leśnicy. To spore utrudnienie codziennych dojazdów do i z centrum miasta dla setek, a nawet tysięcy ludzi.

- Panuje jeden wielki organizacyjny bałagan. Autobusy, które miały kursować co 5 minut, jeżdżą w rzeczywistości co 15. Odległość pomiędzy przystankiem Złotnicka-Kamiennogórska, czyli odcinek około kilometra, jechałem dziś ponad 30 minut. Na Pilczyce dostałem się w ponad 50 minut, podczas gdy tramwajem taka podróż trwała zawsze około 15 minut - mówi "Gazecie Wrocławskiej" mieszkaniec Wrocławia.

Piotr Sikorski do pracy na Pilczycach ma około 5 kilometrów.

- Nie spodziewałem się logiki po ludziach zarządzających miastem, bo wielokrotnie robili coś, co potem rzutowało negatywnie na funkcjonowanie miasta. Ja osobiście przesiadam się na rower. Tylko czekam aż wróci z serwisu - deklaruje P. Sikorski, który nie widzi dla siebie inne wyjścia.

Jego zdaniem taki remont należało zrobić wcześniej, w sezonie urlopowym, gdy w mieście przebywa mniej ludzi i tym samym jest mniejszy ruch samochodowy. Tymczasem władze Wrocławia doprowadziły do większego zakorkowania już i tak mocno eksploatowanej ulicy.

Dla tych, którzy kierują się w stronę ścisłego centrum z Leśnicy, dobrą opcją wydaje się pociąg, który na Dworzec Główny PKP z Leśnicy jedzie w około 18 minut. Potem można się dostać dalej komunikacją miejską w różne strony Wrocławia. Jednak dla wielu mieszkańców zachodniej części Wrocławia to opcja "na około". Muszą bowiem dostać się do stacji kolejowej, a potem jeszcze, gdy wysiądą z pociągu, poświęcić czas na dojazd z dworca głównego.

- Wystartowałem autobusem z Leśnicy o 7:33. Trzy przystanki, które miał pokonać w 7 minut według rozkładu, jechał ponad 30. To jakaś masakra. Nie da się nawet orientacyjnie wycyrklować czasu dojazdu do pracy. Przecież nie będziemy brali sobie zapasu w godzinach, bo to chore. Przeżywamy koszmar komunikacyjny - komentuje dla nas Marcin Dawidowicz, który do pracy na Szczepinie jeździ z Leśnicy.

- Muszę dostać się z dwójką małych dzieci na Nożowniczą z Jeleniogórskiej. Wiem, że niektórzy doradzają przejazd pociągiem, ale on średnio nas ratuje. Chodzi także o koszty. Powiedzmy sobie szczerze, żadne zniżki nie będą tańsze niż 90 zł za miesięczny na MPK, skoro na PKP będę musiała zapłacić za siebie i dwójkę dzieci, a w MPK płacę tylko za siebie - opisuje sytuację mieszkanka Stabłowic, która dodatkowo dojeżdża na pętlę Leśnica autobusem.

Anna Cłapińska wyjechała o godzinie 6.25 z Leśnicy i nie dotarła na godzinę 8 do pracy. Wyszła z domu pół godziny wcześniej niż zwykle, a była w pracy 15 minut później niż zwykle.

- Do pociągu trzeba dotrzeć. Z małymi dziećmi np. z Kamiennogórskiej czy Grabowej, żeby dojechać np. do Astry to bardzo słaba opcja. Dzisiaj z Leśnicy na przystanek Fieldorfa jechaliśmy 50 minut zamiast 15 - mówi Kamila Malińska.

Jak relacjonuje, na Pilczycach kierowca kazał jej i innym pasażerom przesiąść się do autobusu, który jechał... za nimi, bo zabrakło autobusów w drugą stronę, gdyż wszystkie pozostałe stały w korku. I ten, którym jechali, został skierowany z powrotem do Leśnicy.

- Do Pilczyc były zajęte wszystkie miejsca plus połowa stojących. Na Pilczycach kierowca wyprosił nas z autobusu, a ten kolejny wtedy już był zapchany. Ludzie nie dawali rady wsiąść. W tramwaju z Kwiskiej było to samo. Ledwie się wcisnęłam - opowiada A. Cłapińska.

- Kozanów, który też jakiś czas funkcjonował bez tramwajów, ma przynajmniej autobusy którymi można było jakoś dotrzeć do centrum. Przejechać natomiast z rana przez Kosmonautów, to droga przez mękę. Na Złotnickiej (trzeci przystanek od Leśnicy) ledwo weszłam, a na Kamiennogórską - to zaledwie jeden przystanek - dojechaliśmy po 33 minutach! - pisze p. Ewa na forum związanym z komunikacją w mediach społecznościowych.