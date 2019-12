W niedzielę 8 grudnia Śląsk zagra z Legią Warszawa. Mecz rozegrany zostanie na Stadionie Wrocław. Jak tam dojechać?

Niedzielny mecz wrocławian z wicemistrzem Polski rozpocznie się o godzinie 17:30. Wcześniej MPK uruchomi dodatkowe linie tramwajowe. Po meczu tramwaje odwiozą kibiców do centrum.Kibiców na mecz dowiozą tramwaje linii specjalnej T1. Będą kursować na trasie: Galeria Dominikańska – Kazimierza Wielkiego - św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II - Legnicka - Milenijna - Pilczycka - Królewiecka - Stadion Wrocław (Królewiecka).Stadion Wrocław (Królewiecka) - Królewiecka - Pilczycka - Milenijna - Legnicka - pl. Jana Pawła II - most Sikorskiego - Jagiełły - most Mieszczański - Dubois - Drobnera - pl. Bema - mosty Młyńskie - św. Jadwigi - most Piaskowy - Piaskowa - św. Katarzyny - Galeria Dominikańska.Linia będzie kursowała z częstotliwością co około 10 minut w godzinach od 14:30 do 17:00 (ostatni kurs z Galerii Dominikańskiej).Po mecz tramwaje T1 ponownie wyjada na trasę: Stadion Wrocław (Królewiecka) - Królewiecka - Pilczycka - Milenijna - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Ruska - Kazimierza Wielkiego - RynekWtedy tramwaje będą kursowały częściej - co około 2 minuty przez około 25 minut po zakończeniu meczu tj. od około godziny 19:30.Na ulice wyjadą też tramwaje T2 i pojadą: Pilczyce - Lotnicza - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Ruska - Kazimierza Wielkiego - Rynek.Tramwaje będą kursowały z częstotliwością co około 2 minuty przez 15-20 minut po zakończeniu meczu tj. od około godziny 19:30.W tramwajach T1 i T2 obowiązują normalne ceny biletów - 3,40 zł za jednorazowy bilet normalny oraz 1,70 zł za jednorazowy bilet ulgowy.