Komunikacja miejska we Wrocławiu będzie za darmo. Dla wszystkich! Oto szczegóły

W przeciwieństwie do innych miast, w stolicy Dolnego Śląska darmowa komunikacja skierowana jest do wszystkich podróżnych, nawet tych, którzy na co dzień nie poruszają się samochodem – to oznacza, że aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów, nie trzeba posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego.

Co ważne, bezpłatne przejazdy dotyczą także podróży do naszych sąsiadów, bowiem do wydarzenia dołączyły:

·

Gmina Czernica - linia 920

·

Gmina Długołęka - linie 904, 911, 914, 921, 924, 931, 934, 936, 941

·

Gmina Kąty Wrocławskie - linie 907, 909, 927L, 927P, 933, 947

·

Gmina Kobierzyce - linie 602, 607, 612, 913

·

Gmina Miękinia - linie 917, 923, 938, 948, 958

·

Gmina Siechnice - linie 903, 920

·

Gmina Wisznia Mała - linie 908, 930

·

Gmina Żórawina – linie 903, 913