Komormnik sprzedaje Apartamenty w Szklarskiej Porębie na licytacjach. Taniej o ponad 100 000 zł! CENY, TERMINY

Szklarska Poręba to górski kurort, który kochają turyści

Nowe mieszkania w Szklarskiej Porębie pod wynajem na licytacjach komorniczych

Apartamentowiec, gdzie licytowane są mieszkania położony jest w wyjątkowo atrakcyjnym miejscu w górskim kurorcie, w sercu Karkonoszy. To jedno z tych miejsc, które kochają turyści. Odwiedzają Szklarską Porębę przez cały rok. Zimą szaleją na nartach na 12 trasach narciarskich SkiArena Szrenica, a latem odwiedzają Wodospad Kamieńczyka i inne atrakcje.

Wodospad Kamieńczyk oddalony jest o kilometr od licytowanych apartamentów w Szklarskiej Porębie.

Apartamentowiec przy ul.Uroczej 5 leży zaledwie kilometr od Wodospadu Kamieńczyka. Zaledwie kilometr dzieli też to miejsce od Kolejki Izerskiej. Do centru Szklarskiej Poręby są dwa kilometry, a pięć minut spacerem do dwóch prestiżowych restauracji Ski Arena Szrenica i Szara Willa. Goście mogą wybrać się na spacer i zwiedzić Skałki Marianki.