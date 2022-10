Komisariat Policji przy Trzemeskiej we Wrocławiu będzie mieć nową siedzibę. Koszt budowy: 86 mln złotych. Rusza przetarg na jej realizację

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłosiła przetarg na budowę budynku komisariatu policji Wrocław-Stare Miasto oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nowy budynek ma stanąć w pobliżu tego już istniejącego przy ul. Trzemeskiej.

Będzie to największa jednostka we Wrocławiu i zastąpi działanie istniejącej. Ma to ułatwić zarówno działania operacyjne policji jak i bezpośredni kontakt z mieszkańcami Wrocławia.