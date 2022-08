Kolorowe podwórko na ul. Roosevelta we Wrocławiu. Miejsce pełne radości i kolorów. Zobacz zdjęcia! Remigiusz Biały

We Wrocławiu na Nadodrzu przy ul. F.D Roosevelta znajduje się kolorowe podwórko pełne murali. To niesamowite miejsce przyciąga turystów i mieszkańców z całego miasta. Jest to dzieło mieszkańców i lokalnych artystów. W galerii zobaczcie, jakie dzieła powstały na elewacjach budynkach.