Kolejny tramwaj we Wrocławiu zyskał wyjątkowego patrona. Kto został nim tym razem? [ZDJĘCIA]

W uroczystości nadania Moderusowi imienia Wandy Rutkiewicz udział wzięli przedstawicie władz miasta, prezes MPK Krzysztof Balawejder oraz zaproszeni goście. Wśród nich znalazła się siostra himalaistki oraz jej towarzysze wypraw - Krzysztof Wielicki i Aleksander Lwow.

- To trzeci tramwaj pod patronatem kobiety. Jesteśmy bardzo z tego dumni. Pani Wanda otworzyła nam oczy na to jak może wyglądać życie, czym są marzenia i jak je realizować — mówił Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Przypomnijmy, że Wanda Rutkiewicz to trzecia po Edycie Stein i Marii Koterbskiej patronka tramwaju. Data uhonorowania himalaistki jest nieprzypadkowa, bowiem właśnie obchodzimy rok Wandy Rutkiewicz. Podczas oficjalnego spotkania najbliższe osoby z jej otoczenia opowiedziały jaka była prywatnie i dlaczego ich zdaniem odniosła sukces.

- Była bardzo ważną dla nas osobą. To ona wprowadzała nas, młodych chłopaków do wspinaczki. Pierwsze wyjazdy w skały. O Wandzie można mówić dużo, ale tylko i wyłącznie pozytywnie. Była niesamowicie zdeterminowana, co się rzadko zdarza i wszyscy jej tego zazdrościli. Miała taką wiarę... Mierzyła wysoko, wierzyła i osiągnęła cel - mówił Krzysztof Wielicki, himalaista i przyjaciel Wandy Rutkiewicz.