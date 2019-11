Kolejny produkt wycofany z aptek. Masz go w domu, nie zażywaj!

Główny Inspektorat Farmaceutyczny informuje, że badanie przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny wykazało, że "próbka przedmiotowego produktu leczniczego jest niezgodna ze specyfikacją podmiotu odpowiedzialnego w zakresie parametru określającego liczbę CFU pałeczek kwasu mlekowego".

Ze sprzedaży wycofano preparat w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej Lakcid forte, minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus (nr serii serii: 01518, data ważności do grudnia 2019) oraz kapsułki twarde Lakcid Forte (nr serii 010319, data ważności do sierpnia 2020 r.